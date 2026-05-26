Miles de vecinos celebraron Lomas por la Patria en Comunidad: locrazo, música y fervor popular

En el marco de los festejos por el 25 de mayo, miles de vecinos y vecinas se acercaron a la Plaza Grigera para celebrar Lomas por la Patria en Comunidad. El intendente Federico Otermín, junto a su esposa, la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía, compartieron desde temprano la jornada que incluyó el tradicional desfile de instituciones, un locro patrio, la presentación del Dúo Coplanacu y gran baile del Pericón Nacional junto a ballets y artistas locales.

"Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias de corazón a este pueblo maravilloso que se congregó en familia, para expresar el amor por Lomas y el amor por la Patria", destacó Otermín que estuvo acompañado también por la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik y la secretaria general, Aldana Scillama.

Locrazo en Lomas de Zamora por el 25 de mayo

Además, el jefe comunal destacó: "Es una emoción enorme ver esta Plaza de Lomas repleta de amor por la Patria en tiempos en donde algunos dicen que el amor por la patria pasó de moda, Lomas le dice sí a la Argentina, sí al futuro, sí a la familia, sí a la comunidad, sí al país maravilloso que tenemos y que lo merecemos, que nunca nada, ni nadie nos haga creer que que no somos un país extraordinario , porque somos un país maravilloso".

Locrazo en Lomas de Zamora por el 25 de mayo

Durante el evento, también se reunieron donaciones de frazadas y ropa de abrigo que serán entregados a vecinos que lo necesitan a través del programa Compartir Lomas.

"¡Viva la Patria, viva Lomas, viva la Comunidad!", concluyó el Intendente ante una Plaza Grigera colmada de vecinos de todos los barrios.