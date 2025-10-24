Molinos toma de rehén a la industria panadera: declararon no hacer más ventas hasta las elecciones

La industria panadera, uno de los sectores más emblemáticos y esenciales de la economía, enfrenta una nueva embestida en medio de una crisis económica sin precedentes. En las últimas horas, los molinos harineros suspendieron las ventas a la industria hasta después de las elecciones legislativas, una maniobra que, según denuncian los panaderos, responde a una clara especulación con los resultados electorales.

Martin Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN), no ocultó su indignación: "Desde hoy, nos avisaron que quedan suspendidas las ventas hasta la semana que viene", declaró Pinto y agregó: " Siguen digitando si los argentinos pueden comer o no , de acuerdo a cómo resulten los comicios para el gobierno".

La decisión de las molineras llega en un momento crítico para el sector panadero, que desde la asunción del gobierno de Javier Milei se encuentra sumido en una profunda crisis. Pero no es un decir, Pinto confirmó que en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías en todo el país: "Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas", lamentó. A esta situación se suma una histórica caída del consumo que disminuyó en un 50% en el último año y medio .

El panorama es desolador. " Se vende un 85% menos . Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira", detalló Pinto, graficando la dura realidad que atraviesan miles de panaderías en todo el país.

Además de la caída en las ventas, los panaderos enfrentan constantes aumentos en los precios de las materias primas esenciales como harina, levadura y grasa. Según la CIPAN, estos incrementos superan ampliamente el índice de inflación, afectando directamente a los costos de producción: "Muchas veces se dan aumentos escalonados semana tras semana que no siempre llegan a reflejarse en los índices oficiales", denunció Pinto.

La maniobra especulativa de los molinos pone en jaque a un sector ya golpeado pero también amenaza con impactar directamente en el bolsillo de los consumidores. Los industriales temen que, si los resultados electorales son adversos para el gobierno nacional, los precios vuelvan a dispararse.