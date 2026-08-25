Nardini acompañó la asunción de autoridades de la UNGS reafirmando el valor de la educación pública

El acto por la asunción de autoridades en la Universidad Nacional de General Sarmiento tuvo lugar el lunes 24 de agosto por la tarde y contó con la presencia del intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini. En su discurso, resaltó el valor de la institución para las familias de toda la región: "La Universidad General Sarmiento es el orgullo, la usina de profesionales que nos acompaña en nuestros equipos técnicos y que nutren la política institucional de municipios como San Miguel, José C. Paz, Pilar, Tigre y muchos otros lugares".

En 2016, ya como intendente, Nardini firmó un convenio marco que consolidó hitos de gestión conjunta y fortaleció la articulación institucional.

Del acto también participaron referentes académicos y gremiales como Flavia Terigi, rectora de la institución en uso de licencia y actual directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN); Clara Chevalier, secretaria general de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU); Jaime Perczyk, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR); Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); y Germán Pinazo, rector entrante, quienes dirigieron palabras al auditorio.

La Universidad General Sarmiento es el orgullo, la usina de profesionales que nos acompañan en nuestros equipos técnicos"

A mediados de la década del 80, vecinos del viejo General Sarmiento impulsaron el Consejo Multisectorial Pro-Universidad, que integró a distintos sectores de la comunidad con el objetivo de instalar una universidad nacional en la región.

Germán Pinazo fue designado como rector y a Julia Smola como vicerrectora para el período 2026-2030.

Ese esfuerzo logró la sanción de la Ley 24.082 en mayo de 1992, que dio origen a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Con la división del distrito en 1994, el campus fue instalado en Los Polvorines, dentro del municipio de Malvinas Argentinas. Más de 30 años después, universidad y distrito crecieron a la par.

En 2016, ya como intendente, Nardini firmó un convenio marco que consolidó hitos de gestión conjunta y fortaleció la articulación institucional.

En ese sentido, el jefe comunal destacó: "En estos años que nos tocó estar al frente del municipio, hemos tenido la suerte de articular y llevar adelante diferentes acciones con esta universidad, que les da la oportunidad a miles de jóvenes de seguir formándose porque quieren un país mejor, una provincia más pujante y poder aportar en el lugar donde viven".

"Les da la oportunidad a miles de jóvenes de seguir formándose porque quieren un país mejor", sostuvo Nardini.

Este año, la comunidad académica realizó su octava elección, designando a Germán Pinazo como rector y a Julia Smola como vicerrectora para el período 2026-2030.

El intendente puso de manifiesto el valor de un Estado que tenga como pilar fundamental la educación. "Hace no mucho tiempo hubo un Gobierno con una mirada inclusiva que pensaba un país donde la educación era primordial, donde había que invertir en el Conurbano para que los chicos tengan la oportunidad de acceder a la educación pública y de calidad".

Además, Pinazo reafirmó el apoyo y acompañamiento a las nuevas autoridades desde el Estado municipal: "En estos momentos difíciles, con un Gobierno nacional que no cree que hay que seguir destinando recursos a la educación, tenemos que redoblar el esfuerzo. Les deseo una excelente gestión y sepan que cuentan con el municipio para colaborar con todo lo posible y trabajar codo a codo por un Malvinas mejor, una región más fuerte, una provincia digna y la Argentina grande que todas y todos queremos".