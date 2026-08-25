"Tuvimos una crisis de nervios": la angustia de una pasajera varada en Natal que todavía no sabe cuándo podrá volver a Madrid

La incertidumbre volvió a apoderarse este martes de los pasajeros del vuelo de Plus Ultra que debió realizar un aterrizaje de emergencia en Natal, Brasil, luego de sufrir un desperfecto durante el trayecto entre Buenos Aires y Madrid. A más de dos días del incidente, la mayoría de los 292 viajeros todavía permanece en Brasil y espera poder retomar finalmente el viaje. Una de las pasajeras afectadas habló mientras aguardaba el traslado desde el hotel hacia el aeropuerto y describió un clima de creciente nerviosismo entre quienes todavía no saben con certeza cuándo podrán volver a subir a un avión. "Nos pasaron a buscar a las 3 por el hotel. Si me quieren llamar, tuvimos hace poco como una crisis de nervios todos", relató la mujer, mientras intentaba seguir las diferentes informaciones que circulaban sobre el vuelo de regreso.

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El principal motivo de preocupación era, justamente, la falta de certezas sobre el avión que debía llevarlos finalmente a Madrid. "Estábamos viendo que el vuelo, supuestamente es el que salió hoy, 18 50, estaba saliendo de Madrid hace un rato, por ende, no va a llegar a Natal para salir a esa hora", explicó. La pasajera reconoció que la información disponible no era suficiente para confirmar el horario anunciado por la compañía. "No sabemos si esa información es correcta o no, o si hay otro avión acá allá, o no, no sabemos nada, la verdad. Solo esperamos que puedan cumplir con el horario de salida", expresó.

La situación se volvió especialmente angustiante para quienes ya tenían conexiones programadas en Madrid. El retraso del vuelo original provocó que muchos pasajeros perdieran reservas y vuelos posteriores, obligándolos a reorganizar sus itinerarios sobre la marcha. "Estamos con la información y demás, a las corridas", contó la mujer. Mientras esperaba el traslado hacia el aeropuerto, explicó que la compañía había informado una hora de salida, aunque esa información no coincidía con la que figuraba en los registros del aeropuerto.

En ese sentido, señaló: "Si bien la aerolínea confirmó que 18 50 sale el vuelo, no estaba muy confirmado, porque en el aeropuerto de Natal figura que salimos como a las 10 y media de la noche". La diferencia entre ambas informaciones se explicaba, según pudo reconstruir la pasajera, porque el avión de reemplazo todavía estaba en camino hacia Brasil. "El avión está viniendo en este momento hasta Natal, cuando se supone que el avión tenía que haber llegado ayer o antes. Se demoró en salir y, bueno", relató.

Cientos de pasajeros continúan varados en Natal.

Ante ese escenario, los propios pasajeros comenzaron a buscar información por distintas vías para intentar reconstruir qué estaba ocurriendo. "Todo esto es información que nosotros estamos recaudando de manera online, a través del aeropuerto, a través de la página que arrastra el vuelo y demás, así que la seguridad del horario todavía no la tenemos", explicó. La incertidumbre no termina con llegar a Madrid. Para muchos pasajeros, el problema es que ya perdieron las conexiones que tenían previstas y ahora deberán afrontar una nueva carrera contra el reloj.

La pasajera contó que ella misma ya había perdido un vuelo que debía tomar al día siguiente. "Ojalá que no salga tan tarde, porque hay muchísimas personas que ya reprogramaron vuelos que tenían disponibles en Madrid, mismo yo", explicó. Y agregó: "Por suerte no lo saqué, yo ya perdí un vuelo mañana, pero tenía un vuelo a tomar 12 y 35. Espero llegar, porque, si no, no sé, voy a quedar varada en Madrid". La frase resume el estado de incertidumbre que atraviesan quienes todavía esperan abandonar Natal: incluso si finalmente logran despegar, el retraso acumulado puede generar nuevos problemas una vez que lleguen a España.

El vuelo de Plus Ultra había partido el domingo desde Ezeiza rumbo a Madrid. Durante el trayecto, una de las pasajeras contó que escuchó fuertes explosiones y observó chispazos en el exterior de la aeronave. La compañía informó que se produjo un inconveniente en "un indicador del avión" y que el comandante decidió aterrizar en Natal "por seguridad operacional". El aterrizaje permitió evitar una tragedia, pero para los pasajeros comenzó entonces otra etapa marcada por la falta de certezas.

Algunos pudieron acceder rápidamente a hoteles y comida, mientras que otros denunciaron largas esperas en el aeropuerto, problemas con los alojamientos y dificultades para obtener información clara sobre los traslados. Una pasajera, Tamara Gallardo, contó que permaneció durante horas en un colectivo estacionado frente a un hotel que finalmente no tenía habitaciones disponibles. Otra viajera, Pía Garbiero, relató que su grupo pasó varias horas en el estacionamiento de un alojamiento que tampoco podía recibirlos. La situación fue tan irregular que los propios pasajeros crearon un grupo de WhatsApp para compartir información.

Cientos de pasajeros continúan varados en Natal.

Este martes, el grupo "Viaje Ultra Pasajeros" reunía a 233 integrantes. Mientras tanto, la compañía informó que había dispuesto alojamiento, alimentación y protección de conexiones para los afectados. En medio de la incertidumbre, la pasajera entrevistada intenta mantenerse informada a través de cada actualización disponible. El objetivo es simple: llegar al aeropuerto, confirmar que el avión realmente está allí y, finalmente, poder despegar.

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Después de días de espera, cansancio y cambios de horario, los pasajeros vuelven a encontrarse frente a una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva: cuándo podrán abandonar Natal y retomar el viaje que comenzó en Buenos Aires y debía terminar en Madrid. "Espero llegar, porque, si no, no sé, voy a quedar varada en Madrid", cerró la pasajera, todavía sin saber si esta vez el vuelo finalmente despegará y si llegará a los vuelos de conexión que la dejen en su destino final.