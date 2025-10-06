Nardini y Taiana recorrieron la Feria del Libro de Malvinas Argentinas

Este sábado por la mañana, el intendente Leo Nardini recibió al primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, en el marco de una nueva jornada de la Feria del Libro Malvinense, que celebra su sexta edición.

Durante la recorrida, los dirigentes conversaron con vecinos, autores locales y recorrieron los diferentes stands, celebrando la promoción de la cultura y la educación. "Como dije ayer en la apertura, nosotros seguimos invirtiendo en inclusión. Estoy contento de contar con personas como Jorge en una lista que representa y defiende a los y las bonaerenses, y a todos los argentinos y argentinas", expresó Nardini.

La expo tendrá lugar hasta el 12 de octubre.

El intendente destacó además el valor y el reconocimiento del candidato: "Taiana ha pasado por muchos cargos del Estado y nunca ha tenido un problema, ni un escándalo. Es respetado por propios y ajenos. Pero además de su currículum es una excelente persona".

Imágenes de la recorrida por la Feria del libro local.

En relación al contexto electoral, Nardini compartió su análisis sobre los últimos comicios y las expectativas de cara a las elecciones intermedias de octubre: "Tengo muchas expectativas de que podamos tener una elección igual a la del 7, con un resultado positivo y la diferencia, que fue mayor a la esperada. Hay una sociedad que va despertando frente a políticas que no se corresponden con lo prometido en 2023 y que afectan la vida, y sobre todo el bolsillo, de las personas", y concluyó: "La gente encontró en Fuerza Patria un canal para ponerle un freno a esas políticas que dañan a las familias, sobre todo del conurbano bonaerense".

El intendente Leo Nardini y el candidato Jorge Taiana visitaron la Feria del Libro de Malvinas Argentinas.

En la recorrida, los dirigentes reafirmaron el compromiso de Fuerza Patria con la gente y con la defensa de los derechos fundamentales para construir una sociedad mejor: "Estoy convencido de que Jorge y cada uno de los que integran la lista van a representarnos de la mejor manera: con propuestas, con respeto, con empatía, defendiendo lo que marca nuestra Constitución Nacional, los derechos del niño, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores", expresó el intendente. Y cerró: "Estamos trabajando para eso con mucho esfuerzo y mucha convicción en todo el territorio junto a los dirigentes, los militantes las y los intendentes".