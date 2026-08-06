Ni la lluvia frenó la protesta: miles de personas rodearon el Congreso contra la ley de propiedad privada y desafiaron al Gobierno

Ni el temporal, ni el operativo de seguridad, ni la marcha atrás del Gobierno con el capítulo más cuestionado del proyecto lograron desactivar la protesta. Desde el mediodía, miles de personas comenzaron a concentrarse frente al Congreso de la Nación para rechazar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras en el Senado avanzaba un debate marcado por las modificaciones de último momento y la falta de consensos.

Miles de personas rodearon el Congreso contra la ley de propiedad privada y desafiaron al Gobierno

La movilización reunió a organizaciones sociales, gremiales y políticas como la UTEP, la CGT, las dos CTA, el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), agrupaciones estudiantiles y sectores del peronismo e izquierda. La decisión del oficialismo de retirar el capítulo que flexibilizaba la compra de tierras por parte de extranjeros no modificó el escenario. Para los convocantes, el resto de la iniciativa mantiene aspectos que consideran perjudiciales, como los desalojos exprés, las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y los cambios en el régimen de expropiaciones.

El Ministerio de Seguridad desplegó un amplio operativo con fuerzas federales bajo el protocolo antipiquetes. Los vallados se concentraron sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, mientras columnas de manifestantes avanzaban desde la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo hacia el Palacio Legislativo. Las complicaciones también alcanzaron al transporte público. Un total de 22 líneas de colectivos modificaron sus recorridos, mientras que la estación Congreso de la Línea A permaneció cerrada y otras estaciones operaron con restricciones por la concentración de personas.

Las autoridades recomendaron evitar circular por el perímetro comprendido entre las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio. Las intensas lluvias que afectaron al Área Metropolitana durante toda la mañana no impidieron que la convocatoria creciera con el correr de las horas. Bajo paraguas y pilotines, las columnas fueron ocupando la Plaza Congreso al ritmo de bombos y cánticos como "La patria no se vende" y "El pueblo unido jamás será vencido". El clima también tuvo su impacto económico.

Miles de personas rodearon el Congreso contra la ley de propiedad privada y desafiaron al Gobierno

En apenas un par de horas, el precio de los ponchos impermeables pasó de 5.000 a 10.000 pesos, duplicando su valor en plena movilización debido a la alta demanda. Aunque el Gobierno eliminó el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros, buena parte de las consignas giró alrededor de la defensa de la soberanía nacional. Ex combatientes de Malvinas llegaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires portando una bandera inspirada en la que la Selección Argentina exhibió tras eliminar a Inglaterra en el Mundial.

Fernando, veterano de la guerra de 1982, explicó por qué decidió participar. "Yo era colimba, me faltaban 20 días para la baja cuando estalló el conflicto. Vine porque hay que defender nuestra tierra y nuestra soberanía. Se bajó el capítulo de ventas a extranjeros, pero sigue vigente la mayor facilidad para cambiar el uso de una tierra después de un incendio y la mayor facilidad para desalojar".

La misma preocupación expresó Arturo, un jubilado de 84 años que caminó lentamente por Avenida Rivadavia con un cartel que decía "El que vende la patria es un traidor". "No se puede rifar la soberanía ni hacer cualquier cosa con la tierra de nuestro país, sea porque se vende a un extranjero o porque se incendia. Tenemos que cuidar nuestro país, que es enorme y diverso, para que sus recursos sean de todos los argentinos". Pese a la tormenta, decidió asistir igual. "Cuando vi cómo llovía me iba a bajar, pero paró el diluvio y me vine porque es importante ponerle límites a lo que vote hoy el Senado".

Miles de personas rodearon el Congreso contra la ley de propiedad privada y desafiaron al Gobierno

Más allá del debate sobre la tierra, muchos de los presentes manifestaron su preocupación por los cambios que introduce el proyecto en materia de desalojos. vVanesa, vecina de San Cristóbal y trabajadora independiente, explicó que su situación económica fue determinante para movilizarse. "Tengo un emprendimiento de viandas sola y otro vinculado a las mascotas con mi prima. Trabajo todo el día, pero no tengo recibo de sueldo. Alquilar es cada vez más difícil. Incluso si llegás con la plata, te llenan de obstáculos, llegar a fin de mes es cada vez más difícil y que nos desalojen va a ser cada vez más fácil".

Y agregó: "Vine porque me preocupa mucho eso, además de nuestras tierras, tanto respecto de los incendios, que tantas veces son intencionales, como respecto de nuestra soberanía". Desde el sector educativo también hubo una fuerte presencia. Un grupo de estudiantes de una escuela técnica de Mataderos contó que asistieron en representación de sus docentes. v"Venimos nosotros a representar a nuestra escuela y a nuestros profesores porque si vienen ellos les descuentan el presentismo, que en un salario docente es mucha plata".

Una docente de Parque Avellaneda vinculó directamente el proyecto con la realidad social que observa en las aulas. "En un aula de 22 chicos, estimo que hay unos 18 en condiciones habitacionales vulnerables. Vengo por esos alumnos, para que no puedan desalojarlos de un día para el otro". vLa movilización también reunió a dirigentes políticos que aprovecharon el escenario para cuestionar al Gobierno. El ex diputado Ricardo Alfonsín sostuvo que la masiva convocatoria reflejó el rechazo social al proyecto oficialista. v"Esta manifestación es una demostración de fuerza".

Y agregó: "El Gobierno estaba impulsando una ley en la que no importaba nada la soberanía nacional". Para Alfonsín, el retroceso del Ejecutivo con el capítulo sobre tierras fue una consecuencia directa de la presión social. v"Se haya tenido que bajar el capítulo vinculado a la Ley de Tierras". También advirtió que continúan siendo preocupantes las modificaciones previstas sobre el régimen de Manejo del Fuego. Por su parte, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz aseguró que el oficialismo retrocedió por la movilización popular y redobló las críticas. "La movilización es lo único que va a impedir que sigan entregando la Argentina en manos de quienes hoy nos gobiernan".

Miles de personas rodearon el Congreso contra la ley de propiedad privada y desafiaron al Gobierno

Además, cuestionó el rol del senador libertario Bertie Benegas Lynch por el planteo de conflicto de intereses y lanzó una dura acusación contra la administración de Javier Milei. "Nunca vi un gobierno que de manera tan descarada dejara en evidencia a qué vino a la Argentina". Mientras dentro del Senado el oficialismo intenta reunir los votos para aprobar el proyecto, en las calles la protesta promete extenderse durante toda la jornada. Para las 18 estaba previsto un acto central con la lectura de un documento y la participación de referentes de la cultura y los derechos humanos, entre ellos Maite Lanata, Charo López, Juan Solá, Jazmín Stuart y Adolfo Pérez Esquivel. La movilización también funciona como antesala de la tradicional marcha de San Cayetano, prevista para este viernes entre Liniers y Plaza de Mayo.