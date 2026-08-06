Homero Pettinato se metió de lleno en la polémica por la ley de propiedad privada: "El pueblo argentino tiene sus límites"

En medio del caliente debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Homero Pettinato decidió salir a fijar posición y lo hizo con un video de fuerte contenido político que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. El conductor cuestionó duramente la iniciativa impulsada por el oficialismo, que tiene como eje el endurecimiento de las penas por usurpaciones y la implementación de desalojos "exprés" para campos, viviendas y terrenos ocupados ilegalmente.

Su pronunciamiento llegó horas antes de que el Senado retome el tratamiento del proyecto, luego de que el Gobierno aceptara retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y habilitaba una mayor participación de capitales extranjeros, una concesión que resultó clave para evitar que la iniciativa quedara frenada por falta de apoyos. Lejos de celebrar ese cambio, Pettinato redobló las críticas y convocó a participar de la movilización convocada frente al Congreso. "Vamos a la marcha, y no solo vamos a la marcha, porque esta ley es un bochorno y es entregar el país y todos sus recursos, que es la máxima riqueza que tenemos y la poca que nos dejaron otros políticos, sino que, para mí, mañana vamos a decirle a Estados Unidos que el plan cóndor digital moderno no va a ser un completo éxito en la Argentina", disparó.

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En su extenso descargo, el conductor también apuntó contra el Gobierno nacional y sostuvo que el pueblo argentino pondrá un límite a las políticas oficiales. "Vos podés armar un partido político de la nada, poner un outsider, sacarlo de la televisión y ponerlo como presidente, hacer ejércitos de bots, lluvias de fake news, manejar y manipular toda la información para lograr el poder. Pero después el pueblo argentino te va a costar, te va a costar, te va a costar robarnos, te va a costar. Saquearnos cuesta, y lo intentaron muchísimas veces, y mañana vamos a decir que no una vez más", lanzó.

Pettinato también se refirió a las críticas que, según anticipó, podrían recibir quienes participen de la protesta y rechazó que la movilización tenga una identificación partidaria: "Y te van a decir que ir mañana es de cuca, que ir es defender la delincuencia, la corrupción, que sos un ignorante, que van a llegar un montón de inversiones, que van a llegar brotes verdes, qué es lo que necesitan las corporaciones para confiar en nuestro país, y un montón de mentiras más para torcer una realidad".

El conductor aseguró además que ese tipo de discursos "ya no funcionan" y expresó su confianza en una respuesta ciudadana. "A mí me da la sensación, y tengo mucha fe, de verdad, que ya no funcionan los trucos y las artimañas que tienen y los relatos que tienen, y que tanto daño nos hicieron como sociedad, ya no están impactando tan profundo, ya no los escuchamos tanto, ya no estamos tan divididos".

Sobre el final de su mensaje, insistió en que la convocatoria trasciende las diferencias partidarias y pidió enfocarse en la defensa de la soberanía. "Mañana no es ni de cuca ni de peroncho ni de zurdo ni de nada. Mañana hay que ir a defender la soberanía, punto. Después nos peleamos en las elecciones, todo lo que ustedes quieran". Las declaraciones de Pettinato coincidieron con una jornada decisiva en el Senado.

Patricia Bullrich

Tras un cuarto intermedio dispuesto el mes pasado para negociar apoyos, el oficialismo retomó este jueves el tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En el camino, el Gobierno debió resignar el capítulo más polémico de la iniciativa: el que modificaba la Ley de Tierras y flexibilizaba los límites para la compra de inmuebles rurales por parte de ciudadanos y capitales extranjeros. La marcha atrás llegó luego de que varios legisladores que eran considerados aliados manifestaran reparos sobre ese punto, poniendo en riesgo la aprobación del proyecto. Finalmente, el Ejecutivo optó por retirar ese apartado para preservar el resto de la iniciativa. Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se concentraron movimientos sociales, organizaciones y sectores políticos que rechazan la propuesta.