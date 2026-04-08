¿No hay plata? Milei duplicó los sueldos de los funcionarios nacionales a principio de año

Lejos parece haber quedado la política del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) en relación a los sueldos de los funcionarios públicos, que sufrieron un fuerte congelamiento hasta enero de este año, cuando se dio marcha atrás con la política de austeridad y se procedió a duplicar los salarios de todos los integrantes del Gabinete nacional, salvo el presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

De acuerdo a una investigación publicada por el diario La Nación, los integrantes del Gabinete nacional, incluido su jefe Manuel Adorni, pasaron a cobrar 7.129.501 de pesos en enero, que ya en abril escalaron a 7.902.331, un equivalente a 22 salarios mínimos, que hoy se encuentran en 357.800. Para mayo, inclusive, ascenderán a 8.020.866. Al mismo tiempo, en los anteriores dos años había primado una política de austeridad que no había hecho crecer los haberes de estos funcionarios.

Los sueldos de Victoria Villarruel y Javier Milei fueron los únicos que no se incrementaron.

A su vez, los secretarios pasaron de $3.282.709 que cobraron en diciembre a $6.530.145 y en mayo se irán a $7.346.575. Los subsecretarios, por su parte, fueron de $2.981.513 en el último mes de 2025 a $5.930.989 en 2026, y en mayo llegarán a $6.672.510. Las cifras están muy lejos de las de Milei y Villarruel, que se mantienen en $4.066.018 y $3.764.821, respectivamente.

Es un hecho que el panorama político de enero, cuando Milei tomó la decisión que cambiaría el rumbo, todavía soplaban los vientos favorables cosechados por la victoria en las elecciones de medio término. Aunque con el avance de las causas de corrupción y las acusaciones contra Adorni, la decisión se transformó en un nuevo golpe contra la defraudada base social libertaria, que vio cómo sus principales banderas anti casta quedaron relegadas de forma definitiva.

Javier Milei pasó de criticar a la casta a duplicarle el sueldo a sus funcionarios.

"Un esquema de autoridades superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas, en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado nacional", justificaron desde la administración pública nacional en el DNU 931/2025 que se publicó el 2 de abril, donde también argumentaron que la decisión se amparó en haber alcanzado "el superávit fiscal".

Si bien los salarios de los funcionarios no superaron a la inflación acumulada desde que asumió Milei, la cual se calcula en un 194%, sí llegaron a un 123% mientras la gestión nacional pisa las paritarias de todos los demás gremios y los aumentos de los otros trabajadores no pueden pasarse del 1% mensual en una norma que se respetó -salvo excepciones- a rajatabla.