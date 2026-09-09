Milei inauguró un museo, invocó a San Martín y pidió al Congreso que lo acompañe mientras discapacidad y endeudados esperan

Javier Milei volvió a construir una escena de épica patriótica para que la agenda de loos y las argentinas de a pie se disimule. Este miércoles 9 de agosto encabezó la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", en Palermo, y aprovechó el acto para defender sus nuevas medidas sobre Malvinas, hablar de soberanía y pedirle al Congreso que acompañe sus proyectos.

El discurso llegó justo cuando la Cámara de Diputados se prepara para tratar el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Mientras personas con discapacidad, deudores y jubilados se movilizan frente al Congreso, el Presidente eligió refugiarse en el sable corvo de San Martín, las trincheras de Malvinas y una nueva promesa de grandeza nacional.

Milei brindó un discurso en el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín"

Tras destacar el valor patrimonial del museo, Milei afirmó: "El jueves pasado anunciamos un conjunto de medidas para defender nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, sus mares circundantes y sus recursos naturales ante los avances de proyectos petroleros ilegales e ilegítimos".

Luego repasó las sanciones anunciadas por el Gobierno: "Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización. Además, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para ampliar las fuerzas de esas sanciones y hacerlas más abarcativas. Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país".

El Presidente también habló de la creación del Consejo de Seguridad Nacional y de la base naval integrada en Tierra del Fuego. "Por otra parte, el proyecto incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer nuestra capacidad en el Ejército y en el ejercicio de nuestra soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional. En esta línea, gracias a una reasignación de recursos que no pone en juego el superávit, estamos avanzando con el desarrollo de una base naval integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones", sostuvo.

Milei aseguró además que ya fueron abiertos procesos sancionatorios contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas: "Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas sin nuestra autorización. Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido", afirmó.

La bandera de "Las Malvinas son Argentinas"

El cierre del pedido tuvo un tono casi suplicante: "Por eso, estaremos enviando en los próximos días el proyecto de ley al Congreso y esperamos que el Congreso lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional y creo que estamos haciendo honor al general San Martín". La imagen presidencial quedó así armada: Milei como heredero de San Martín, el Congreso como escollo y Malvinas como la bandera capaz de ordenar una gestión atravesada por conflictos económicos y sociales.

Pero mientras el Presidente pedía respaldo legislativo para sus sanciones y su estrategia soberana, en Plaza de los dos Congresos se preparaban las movilizaciones de personas con discapacidad, familias endeudadas y jubilados. La Cámara baja debía tratar iniciativas vinculadas con el sobreendeudamiento familiar, que afecta a unos 20 millones de argentinos, y la extensión de la emergencia en discapacidad.

Colapso en discapacidad

En materia de endeudamiento existen más de 40 proyectos de ley presentados y más de 50 iniciativas que buscan atender la morosidad y el sobreendeudamiento. Sin embargo, la discusión continúa trabada en comisiones, mientras La Libertad Avanza intenta extender el debate durante todo septiembre.

La jornada frente al Congreso incluye asesorías jurídicas gratuitas, una radio abierta y un mapa con datos del nivel de deuda por provincia. La emergencia en discapacidad también tiene su propia movilización, en un momento en que las familias reclaman recursos, prestaciones y continuidad de tratamientos.

Andy Burnham ninguneó por completo a Milei

Mientras el Presidente levantaba la voz en Palermo, el primer ministro británico, Andy Burnham, respondió desde la Cámara de los Comunes sin siquiera nombrarlo: "Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos. Esto nunca cambiará con este gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo", afirmó.

Primer ministro británico, Andy Burnham

La líder conservadora Kemi Badenoch había advertido que Argentina "está ahora amenazando a las Malvinas" y reclamó mostrar que la soberanía británica sobre el territorio "no es negociable". En paralelo, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, intentó bajar el tono y sostuvo que el Reino Unido quiere mantener una "relación moderna y constructiva" con la Argentina.