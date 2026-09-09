Endeudados y discapacidad: la oposición le ganó la pulseada a Milei y fijó fechas para tratar los reclamos

En la Argentina de Javier Milei se repite una y otra vez una foto: dentro del Congreso sesiones picantes y en las afueras, un mar de gente se convoca a manifestarse en contra de sus medidas de ajuste; esta vez le tocó a los endeudados y a las personas con discapacidad.

Es en este contexto que la oposición logró avanzar este miércoles 9 de agosto, con los proyectos vinculados con el sobreendeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. Las mociones para emplazar a las comisiones reunieron 249 votos afirmativos y solo uno negativo, en el caso de la iniciativa sobre morosidad, y obligaron al oficialismo a fijar fechas concretas para discutir los expedientes.

Emergencia Nacional en Discapacidad

La sesión comenzó con una imagen inusual: minutos antes del mediodía, los diputados de La Libertad Avanza ingresaron al recinto junto con legisladores del peronismo y Provincias Unidas. El oficialismo había dejado trascender que daría quórum y, cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció que había 135 diputados presentes, los libertarios tomaron asiento y formalizaron su participación.

La estrategia de la bancada oficialista fue evitar la foto de la Cámara con la mitad de las bancas vacías y contener la ofensiva opositora desde adentro. Sin embargo, la maniobra no impidió que se aprobara el emplazamiento ni que el Congreso avanzara con una agenda que La Libertad Avanza había intentado postergar.

Familias endeudadas marcharon en el Congreso

Los únicos bloques ausentes fueron el PRO y la UCR, que argumentaron que no iban a avalar "una sesión pedida por el kirchnerismo". En esos espacios, que muchas veces acompañaron al oficialismo, hubo malestar por el cambio de postura de La Libertad Avanza y se escuchó el reproche: "acordaron con el kirchnerismo".

En la reunión de Labor Parlamentaria se estableció que el miércoles 16 de septiembre habrá una reunión informativa sobre el proyecto de Emergencia en Discapacidad y que el miércoles 23 de septiembre se buscará avanzar con el dictamen. La oposición logró así ponerle fechas a un debate que el Gobierno pretendía mantener abierto y sin plazos.

Afuera, las fuerzas del suelo presionan

Mientras adentro se votaba el cronograma, afuera del Congreso se concentraron organizaciones de personas endeudadas, trabajadores y colectivos vinculados con la discapacidad. Libres del Sur, encabezado por Silvia Saravia, movilizó contra las altas tasas de interés y para reclamar medidas de alivio para las familias que ya no pueden pagar sus deudas.

La organización venía de realizar un boicot de 24 horas contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito, y de concurrir a sucursales bancarias del conurbano bonaerense para denunciar el costo de los créditos y responsabilizar a las entidades financieras por las tasas. El reclamo apunta al Gobierno de Milei por permitir que la morosidad se transforme en una trampa permanente para trabajadores y familias.

En paralelo, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a una marcha para exigir la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Las organizaciones reclaman que la norma sea una prioridad y que se garantice el financiamiento de las prestaciones.

Así están las inmediaciones del Congreso por la movilización a favor de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.



📹 @Lavacatuitera pic.twitter.com/Oq7gPHZv5J — Corta (@somoscorta) September 9, 2026

El sector también cuestiona que el Gobierno haya reglamentado parcialmente la ley mediante un decreto, con cambios en el régimen de pensiones y el traslado de la política de discapacidad al Ministerio de Salud, pero sin definir completamente el financiamiento ni reglamentar todos los puntos centrales.

Así, mientras las fuerzas del cielo libertarias intentan sostener el relato de una transformación histórica desde la Casa Rosada, las fuerzas del suelo —endeudados, jubilados, trabajadores y personas con discapacidad— consiguieron presionar al Congreso y forzar un calendario.