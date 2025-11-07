Nuevos líderes de la CGT sobre la reforma laboral de Milei: "Queremos que los trabajadores vuelvan a tener dignidad"

La nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, fijó una postura contundente frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Los dirigentes sindicales ya dejaron en claro que no aceptarán propuestas que impliquen un retroceso en los derechos de los trabajadores.

Jerónimo, en declaraciones a Urbana Play, fue categórico en un punto: "No vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos". En este sentido, el cotitular de la CGT señaló que hay tres puntos que la central obrera no está dispuesta a negociar: el tope en las indemnizaciones, los bancos de horas y el salario por productividad . Jerónimo explicó así que esos tres pilares de la reforma representan un ataque directo al esquema de protección de los y las trabajadoras.

Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello Los nuevos líderes de la CGT

A pesar de su rechazo a estos puntos específicos, Jerónimo dejó abierta la puerta al diálogo con el Gobierno: "Sobre la base convencional estamos dispuestos a discutir y a dialogar, mientras sea un diálogo criterioso ", expresó. Asimismo, recordó que Gerardo Martínez, líder de la Uocra, forma parte del Consejo de Mayo, lo que podría facilitar los canales de negociación.

Por su parte, Sola también se mostró firme en su posición. En declaraciones a Radio 10, el secretario general del Sindicato del Seguro reafirmó que la CGT no permitirá la implementación de un sistema que limite las indemnizaciones ni la instauración de los bancos de horas.

Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

En la misma línea, rechazó la idea del salario por productividad, calificándola como un intento de desarticular el esquema actual de negociación colectiva y los criterios de actualización salarial.

Sola no dudó en cuestionar las intenciones del Gobierno, señalando que existe un sector que busca " atomizar el poder sindical " y considerarlos como "adversarios políticos". Asimismo, recordó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que buscaba imponer cambios similares, ya fue declarado inconstitucional por la Justicia.

Jorge Sola

Por su lado, Jerónimo también aprovechó para enviarle un mensaje directo al presidente de las fuerzas del cielo: "Si realmente el Presidente plantea que quiere que la Argentina esté entre los países desarrollados, que empiece por respetar los derechos de los trabajadores".

Además, se refirió a la problemática de la informalidad laboral, subrayando que es una prioridad para la CGT garantizar la dignidad de todos los trabajadores: "No desconocemos ni invisibilizamos el sector que lamentablemente está en la informalidad. Queremos que vuelvan a tener dignidad: su seguridad social, su salario por convenio ", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Cristian Jerónimo

Las próximas semanas serán clave para determinar si el diálogo entre el Gobierno de Javier Milei y la CGT logra encontrar puntos en común o si, por el contrario, se deberán discutir medidas de fuerza.