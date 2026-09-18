"Nunca fui lo que querían de mí...": el detrás de la nueva mojada de oreja de Pato Bullrich

El tira y afloje entre Patricia Bullrich y la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo capítulo con el provocador video que subió a su cuenta de X (ex Twitter) la senadora nacional, en el cual se la ve trabajar al ritmo de la canción de Lali Espósito "No me importa". Mientras las interpretaciones de que el gesto es un símbolo de ruptura crecen, tras las discrepancias que mostró con los cambios en el Presupuesto 2027 de los cuales no se había enterado, el plan continúa con un norte: diferenciarse y ser la alternativa ante la debacle que se viene, sin quitar los pies del plato.

"Sé que todos los 'peros' tienen un 'por qué'", escribió Bullrich en la publicación que subió, en un juego de palabras de parte de la canción de la cantante más enfrentada con Javier Milei y sus políticas. Durante los casi dos minutos de video que subió la senadora, se la ve yendo hacia su escritorio y sentarse frente a su computadora portátil. Enseguida se ve cómo pone la canción y comienza a cantarla.

"No voy a vivir con miedo a nacer, si voy a morir que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer, sé todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladren", asegura parte de la letra de la canción con la que Bullrich eligió volver a diferenciarse.

"Nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra. Y las cosas que me puedan decir ya no me importan. Acelero y voy. Cuando quieran saben dónde estoy", finalizó la parte de la canción que subió Bullrich en el video en el cual se la ve en la computadora y dándole respuestas a los asesoras que se acercan a consultarla.

Patricia Bullrich viene despegándose fuerte de los errores políticos de LLA.

La diferenciación de Bullrich llegó un día después de un fuerte desplante que hizo la senadora tras los cambios que introdujeron en el área de discapacidad del Presupuesto 2027, que perjudicaron las negociaciones que llevaba al respecto con la oposición en la Cámara Alta. La ex ministra de Seguridad puso el grito en el cielo y expuso las diferencias y la marginación que sufre por parte de la mesa política que integra, en una entrevista que le hicieron el jueves en Radio Rivadavia.

La elección de Lali como la autora de la canción, más allá de la simbología de la letra que calza perfecto con sus negociaciones con la mesa política, ostenta un mensaje mucho más claro de enfrentamiento con la figura de Milei, ante una masiva cantidad de encuestas que cada vez confirman más la debacle en imagen que sufre el economista libertario. La senadora sabe que hay que jugar con otra candidatura y que su nombre crece y se impone. Además, cuenta con el apoyo de Mauricio Macri, la Embajada de Estados Unidos, y se encuentra entre las favoritas del círculo rojo.