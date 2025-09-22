Ola de repudios contra Milei por frenar la Ley de Discapacidad y eliminar retenciones al agro: "Desesperados, rifan todo"

El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de las críticas de la oposición luego de que, a través del Decreto 681/25, resolviera devolver al Congreso la Ley de Emergencia en Discapacidad ya promulgada, con el argumento de que debían "incluirse las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan su ejecución". La maniobra, inédita en términos constitucionales, fue calificada de "cinismo y crueldad" por el diputado Esteban Paulón, quien anticipó que si el 4 de octubre la norma no se cumple se avanzará con una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. "Es inaudito e inédito", denunció.

Esteban Paulón repudió las medidas de Milei

Y agregó: "El Gobierno finalmente publicó la Ley de Emergencia en Discapacidad y acto seguido la devuelve al Congreso para demorar su cumplimiento. Es inaudito e inédito. Nunca un Gobierno incumplió una ley tan abiertamente, desafiando la voluntad popular y a la propia Constitución. ¡Con la discapacidad, no! Constitucionalismo creativo. ¿Es el Decreto 681/25 nulo de nulidad absoluta? La respuesta no les sorprenderá. La Constitución es clara. Ley aprobada y vigente se cumple. No existe tal cosa como ´devolver al Congreso´. La ´creatividad´ de Javier Milei y Guillermo Francos es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político. Corta".

Para Myriam Bregman, las medidas de la jornada "son a favor de la fuga y en contra de la emergencia en discapacidad".

En paralelo, el oficialismo anunció la quita total de retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre, lo que disparó un repudio generalizado. Para Myriam Bregman, las medidas de la jornada "son a favor de la fuga y en contra de la emergencia en discapacidad". La referente del FIT cuestionó: "Están desesperados. Rifan todo. ¿Y el equilibrio fiscal, Adorni? ¡Ah! Solo era un eufemismo para decir reducción de partidas sociales, una vez más... No es plan platita, es dolarcito". En la misma línea, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, señaló que "Milei y Caputo pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad porque para eso no hay plata".

El posteo de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

Y siguió: "Pero hasta el 31 de octubre bajan a cero los derechos de exportación. Para eso sí hay recursos. Ya no se puede disimular. El programa económico hace agua por todos lados". El malestar se extendió también a referentes sindicales y economistas opositores. Rodolfo Aguiar advirtió que "la quita total de retenciones al agro no es una política pública, es inmoralidad. Se profundiza el ajuste para los trabajadores y jubilados y aumentan los beneficios para las corporaciones. No lo querían destruir, querían un Estado solo para los ricos". Por su parte, Julia Strada recordó que el Presidente "no tiene facultades para congelar la aplicación de una ley ya promulgada".

El malestar se extendió también a referentes sindicales y economistas opositores.

En ese sentido, la legisladora remarcó que "si no hay presupuesto es porque él decidió ajustar de esa forma". "Hoy por boletín oficial (decreto 681) nos enteramos que Milei se niega a aplicar el aumento de las prestaciones por discapacidad que votó el congreso porque dice que no tiene fondos. Eso no se puede hacer. No tiene facultades para eso. Su facultad prevista en la constitución es el veto: lo hizo y se lo dimos vuelta. Tiene que aplicar la ley. Y si no hay presupuesto es porque él decidió hacer el ajuste de esa forma. No nosotros, que exigimos votarlo", repudió.

La reacción de Manuel Adorni ante las críticas

Incluso Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque de Encuentro Federal, calificó la eliminación de retenciones como "una medida oportunista y electoral" y advirtió que el Gobierno "adopta comportamientos de la vieja política". Además, criticó la falta de diálogo con el Congreso y cuestionó la improvisación económica: "Ya no estamos con un plan económico, estamos con una mesa de dinero trabajando todos los días para ver cómo evoluciona el dólar". Mientras la oposición multiplica sus denuncias, el vocero presidencial Manuel Adorni se limitó a escribir en X: "El equilibrio fiscal no se negocia. Fin". Una frase que, frente al contraste entre el congelamiento de fondos para la discapacidad y la generosidad con el agro, sonó más a provocación que a respuesta.