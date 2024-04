Paoltroni escandalizó con una frase sobre Milei: "El 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos"

Como si los conflictos dentro de La Libertad Avanza (LLA) faltara, el senador libertario Francisco Paoltroni se fue al pasto con una desafortunada frase en la que deslizó que el presidente Javier Milei despertó a los y las argentinas "haciéndoles el amor" mientras dormían. Increíble pero cierto.

"Esto me recuerda a un cuento de la infancia, el de 'La Bella Durmiente'", dijo Paoltroni que tenía una media sonrisa clavada y siguió: "Un día vino una bruja y los dejó a todos durmiendo, pero el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos", expresó sin tapujos.

Francisco Paoltroni

A su lado, estaba el ex jefe de bloque de LLA, el diputado Oscar Zago que estaba muy incómodo desde que Paoltroni empezó a hablar y que ni bien dijo esa frase, no tuvo reparo en taparse la cara, demostrando estar avergonzado.

💣Bombita. Zago quedó afuera de la jefatura después de que desde Estados Unidos llamara la secretaria general de Presidencia Karina Milei que, luego de la reunión de elección de autoridades de la Comisión de Juicio Político exigió que fuera apartado de ese lugar político.

Paoltroni que pensaba que sus dichos iban a quedar como una simple humorada, fueron replicados fuertemente por la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti que calificó los dichos dentro de lo que se conoce como "cultura de la violación".

Este concepto se refiere a dichos, chistes y cualquier alocución que se refiere al sometimiento sexual y que están muy inmersos en la cultura y en el discurso machista a diario en medios de comunicación, redes sociales, quedando evidenciado ahora, el sector político libertario argentino.

La demoledora respuesta de Fernández Sagasti

El "cuento de hadas" al que hizo referencia Paoltroni fue puesto en la mesa para ser discutido y reflexionar sobre lo que había sucedido. Sagasti, muy filosa refirió: "La verdad que esa expresión de un Senador de la Nación para explicar no sé qué cosa y que en este recinto dejemos pasar una barbaridad semejante...", dijo casi a los gritos.

Y continuó: "No hablo de la formación intelectual, sino moral. Conmigo no cuenten para dejar pasar esto como si nada hubiera pasado. Se escandalizan porque digo que 'estamos haciendo un circo' y no es capaz de levantar la voz (por los dichos de Paoltroni). Es una hipocresía total".

Sagasti también se refirió a que no iba a dejar: "Que digan que nos vienen a violar a todos los argentinos. Se ve que nunca tuvo el miedo a que lo sometan sexualmente, no sabe el miedo que pasamos las mujeres toda nuestra vida, usted es un irrespetuoso".

En su discurso, la parte más fuerte fue: "Eso es lo que dijo, que el presidente Milei nos vino a violar. Usted no está moralmente preparado para estar en este recinto y cuando tengamos quórum, le voy a hacer una cuestión de privilegio y lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias de la comisión de asuntos constitucionales".

Para terminar, Sagasti refirió: "La violación es un delito que padecemos las mujeres y las niñas y no vamos a permitir que nadie diga, banalmente, que un Presidente nos despertó porque nos violó".