Otro día de furia tuitera presidencial contra la prensa: de "periodista de m...", a "mentirosos seriales con micrófono"

La crisis del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tiene su principal manifestación en la inestabilidad psiquiátrica de Javier Milei, quien otra vez dedicó gran parte de una tarde en la que se podría haber abocado a su tarea presidencial a insultar a los periodistas y a la prensa a través de su cuenta de X (ex Twitter). Desde que cerca de las 10 de la mañana de este martes agarró el teléfono hasta pasadas las 14, se dedicó a la tarea de "desenmascarar" a quienes critican a su gobierno.

Caído el troll center de Las Fuerzas del Cielo, el campo de batalla de las redes sociales quedó debilitado y se transformó en un centro político por el cual recuperar el terreno perdido en la opinión pública. En ese sentido, el Presidente se puso a la cabeza de estos cambios y se dedicó con toda a repartir "masterclass" para elogiar a quienes lo respaldaron e insultos contra los periodistas que lo cuestionaron.

Otro día de furia presidencial: catarata de tuits de Javier Milei contra la prensa.

Uno de las "masterclass" que repartió fue a una publicación que realizó Fran Casaretto: "Yo también odiaría al periodismo si inventaran cosas sobre mí. Yo también odiaría al periodismo si me criticaran los 365 días del año. Yo también putearía al periodismo si se dedicaran a inventar conflictos dentro de mi gabinete. Y yo también le dedicaría unas palabras a quienes quieren sacarme del sillón de Rivadavia simplemente porque no coincido ideológicamente con ellos".

También soltó la misma sentencia con una afirmación osada que hizo Santiago Baraldi, cargada de hechos incomprobables: "Tuvimos de presidentes a Perón que se garch@ba a una nena de 14, a la bataclana de Isabel, el Turco con Zulema a la que echó de Olivos, Néstor que maltrataba a la condenada, Alberto fajaba a Fabiola. Pero el escándalo son los modos de Milei".

Otro día de furia presidencial: catarata de tuits de Javier Milei contra la prensa.

La otra constante fue la de referirse como "mierda" o "mierdas humanas" a las y los trabajadores de prensa: "Hay que ser muy mierda tomar a la baja de impuestos como algo malo", señaló alrededor de los "periodistas argentinos". Lo hizo en el marco de una crítica del programa de Daniel "Gordo Dan" Parisini en Carajo!: "Qué formas extrañas de redactar las de Clarín para básicamente hablar de una baja de impuestos", escribieron en su cuenta.

"Las mierdas humanas que se disfrazan de periodistas pedirán perdón por haber mentido y operado tanto con el tema morosidad. Veremos si están moldeados de barro o de mierda. Principio de Revelación a la carga. ¡Ciao!", escribió como respuesta a un largo tuit de Héctor Rubini, donde se proponía derribar "mitos y operaciones" de la prensa.

Otro día de furia presidencial: catarata de tuits de Javier Milei contra la prensa.

"Mierdas humanas mentirosas. Mierdas humanas, después lloran malas formas. Mierdas podrían empezar por no mentir, soretes", arremetió el Presidente ante un tuit del economista Federico Domínguez, quien confesaba acabarse de enterar que habían tenido una conversación sobre la marcha de la economía con Milei, porque lo había escrito Clarín.

En otro posteo presidencial escribió: "exponiendo a las mierdas mentirosas con micrófono". La referencia era a la publicación de Clarín titulada como "Recrudece el ataque al periodismo: más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas". "Periodistas de mierda. Siempre tiran la piedra y esconden la mano y después se hacen las víctimas ante la respuesta. Son corporativos y cuando aparecen estos eventos nunca se hacen cargo a diferencia de cuando a una de las basuras se las señala", siguió en otro posteo.

Otro día de furia presidencial: catarata de tuits de Javier Milei contra la prensa.

El encono contra la prensa fue tal que también se refirió a "los mercenarios del micrófono" cuando compartió la publicación de una usuaria que recordaba el accidente que tuvo Milei con un micrófono que impactó en su cara. El raid de posteos contra la prensa también fue registrado por el periodista Matías Mowzet, quien compartió capturas de todos los posteos y los tituló como "un día tranquilo, por suerte".