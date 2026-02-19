Paro de la CGT frente al Congreso: metalúrgicos, izquierda y ferroviarios presionan contra la reforma laboral

Mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, las puertas del Congreso fueron escenario de una jornada de paro y movilización convocada por la CGT. Entre columnas dispersas, cortes y un fuerte operativo de seguridad, referentes sindicales y políticos dejaron en claro que la discusión recién empieza. Desde la Unión Obrera Metalúrgica, Roberto Bonetti, secretario adjunto de la UOM Capital, explicó por qué su gremio decidió movilizar, aun cuando la conducción cegetista no había planteado una gran concentración centralizada.

"Nosotros pertenecemos a la Unión Obrera Metalúrgica, la Unión Obrera Metalúrgica tiene una conducción nacional. Si nuestra conducción nacional decide movilizar, nosotros, evidentemente, como parte de esa conducción, movilizamos", sostuvo. Y aclaró: "No es que estemos en contra de la CGT, la CGT también le da libertad a aquellos gremios que quieran hacer algo diferente".

El paro metalúrgico comenzó a las 0 horas. "Hemos acatado lo que dice la CGT, porque el paro metalúrgico empezó a las veinticuatro horas de ayer. Nada más que nuestra organización entiende que tenemos que, aparte, estar en la calle". Sobre el escenario industrial, fue tajante tras conocerse el cierre de FATE y los 920 despidos: "Un desastre, un desastre como va a pasar con toda la industria. Estamos repitiendo el modelo de la década del noventa". Y agregó: "A la Unión Obrera Metalúrgica ese modelo le costó quinientos mil puestos de trabajo. Prácticamente desaparecimos como sindicato".

Jornada del paro general frente al Congreso contra la reforma laboral

Para Bonetti, el desenlace puede ser conflictivo: "Ningún pueblo se muere de hambre silenciosamente. Yo creo que esto, lamentablemente, va a terminar en un estallido social importante". Sin embargo, defendió la estrategia de la central obrera: "La CGT está actuando inteligentemente. Un paro nacional no es algo fácil. Y hoy veo que las fábricas están paradas, que el transporte no funciona. El paro ha sido un éxito total".

Mercedes de Mendieta: "Reforma laboral esclavista" y exigencia de paro de 36 horas

Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Mercedes de Mendieta también participó de la jornada, que incluyó cortes y represión en el Puente Pueyrredón. "Con muchísima represión, palos, gases lacrimógenos, pero con toda la convicción", relató sobre lo ocurrido por la mañana. Según explicó, el corte fue parte de "una exigencia que estamos haciendo hoy en el marco de un parazo, porque realmente lo que vemos es que hoy un paro contundente de la clase trabajadora contra la reforma laboral esclavista". Mendieta reclamó continuidad en el plan de lucha: "Estamos exigiendo a la CGT la continuidad con un paro de treinta y seis horas activo".

En relación con el caso FATE, lo definió como un "caso testigo": "No es casualidad que los novecientos veinte despidos se dieran en el marco de la discusión de la reforma laboral". Y advirtió: "En la era Milei ya cerraron veintidós mil fábricas y empresas". La legisladora fue más allá y planteó una salida de fondo: "Tenemos que lograr la reincorporación de todas y los trabajadores. Y si el empresario no quiere poner a producir la fábrica, la tienen que poner a producir sus trabajadores estatizándola".

Schlotthauer: "Más del 95% de acatamiento" y críticas a la conducción sindical

La diputada bonaerense Mónica Schlotthauer, trabajadora del ferrocarril Sarmiento, destacó la contundencia de la medida. "Más del 95% y esos efectivos son los que dan los registros", afirmó sobre el acatamiento en el sector ferroviario. "Esto significa que en este país los trabajadores queremos pelear. El problema que tenemos es que la dirigencia va de agachada en agachada", disparó. También reclamó profundizar el conflicto: "Estamos acá exigiendo a los diputados, pero exigiéndole también a la CGT que sigamos después de este paro con uno de 36 y todo lo necesario".

En un tono más crítico hacia sectores sindicales tradicionales, cuestionó: "Acá están los sindicatos rebeldes, los combativos, pero los sindicatos de la CGT, esos matones que tenés cuando querés ir a pelear en una asamblea, ¿dónde están cuando hay que pelearse con la cana para poder hacer los piquetes?". Sobre la relación con el peronismo, planteó una política de unidad en la acción: "Hacemos unidad con todos los peronistas que quieran pelear. Cada vez que llaman a algo, nosotros estamos peleando con el que quiera pelear".