Paro general: fuerte advertencia de la ministra de Seguridad frente a la marcha contra la reforma laboral

Este jueves 19 de febrero de 2026, la Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha un paro general de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que se debate en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza —la cuarta desde la asunción del presidente Javier Milei— se lleva adelante mientras la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, continúa su tratamiento en la Cámara baja.

La huelga se siente con fuerza en todo el país: no circulan colectivos, trenes ni subtes, los vuelos fueron suspendidos y se registra un alto nivel de acatamiento en bancos, la administración pública y otros sectores clave de la economía. El impacto se percibe especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la actividad quedó prácticamente paralizada desde las primeras horas de la mañana.

Diferentes agrupaciones gremiales se manifiestan frente al Congreso en repudio a la reforma laboral

Aunque la conducción de la CGT decidió no convocar formalmente a una movilización masiva frente al Congreso, múltiples agrupaciones sindicales, partidos políticos, movimientos sociales y gremios combativos se concentran en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para marchar hacia el Palacio Legislativo en rechazo a la reforma. Entre ellos se encuentran la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), las dos CTA, gremios docentes y estatales, trabajadores aceiteros, la Corriente Clasista y Combativa y organizaciones de jubilados, entre otros.

Los puntos de concentración incluyen accesos a la ciudad, avenidas principales y plazas porteñas, con el objetivo de confluir en las inmediaciones del Congreso desde el mediodía para visibilizar el rechazo social a las modificaciones laborales. La concentración principal se desarrolla frente al Palacio Legislativo mientras avanza la sesión parlamentaria.

Frente a la movilización, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ordenó un amplio operativo con despliegue de fuerzas federales, con el objetivo —según el Gobierno— de garantizar el orden y evitar incidentes que interrumpan el normal desarrollo del debate legislativo: "Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo", escribió la funcionaria en su cuenta de X.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, envió ciertas amenazas ante la movilización en contra de la reforma laboral

Desde el oficialismo sostienen que las protestas deben enmarcarse en el ejercicio de los derechos constitucionales sin afectar a terceros ni poner en riesgo la seguridad pública. En ese sentido, Monteoliva amenazó: "El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias ", y remarcó que las fuerzas están preparadas para intervenir en caso de ser necesario, bajo el principio de "ley y orden".

Calles y accesos bloqueados: el mapa del corte

Además de la paralización de actividades, la jornada incluye cortes y piquetes en distintos accesos y puntos estratégicos. En el Acceso Oeste se registró un corte durante la mañana, que derivó en un operativo de desalojo por parte de fuerzas federales para restablecer la circulación. En el Puente Pueyrredón se concentraron columnas de trabajadores que luego avanzaron hacia el centro porteño, mientras que en Ramos Mejía también se reportaron interrupciones del tránsito por protestas organizadas en el conurbano bonaerense.

En la Ciudad de Buenos Aires, los cortes afectan la circulación en las inmediaciones del Congreso y en arterias principales que desembocan en el centro, complicando tanto el tránsito particular como algunos servicios públicos. También se desarrollan actividades en distintos puntos del país:

San Nicolás Sarmiento y Lavalle

Sarmiento y Lavalle Ayacucho - volanteada en distintos puntos de la ciudad

- volanteada en distintos puntos de la ciudad Mar del Plata - 16 horas, marcha convocada por las tres Centrales

- 16 horas, marcha convocada por las tres Centrales Necochea - Calle 59 y 64

- Calle 59 y 64 Bahía Blanca - Plaza Rivadavia

- Plaza Rivadavia Carmen de Patagones - Radio abierta en Plaza Villarino

- Radio abierta en Plaza Villarino Junín - Volanteada

- Volanteada Azul - Conferencia de prensa en horario a definir

- Conferencia de prensa en horario a definir Pergamino - Radio abierta y volanteada

- Radio abierta y volanteada Coronel Rosales - Yrigoyen y 25 De Mayo

Mientras tanto, los gremios que impulsan el paro aseguraron que la medida busca visibilizar la situación económica y laboral del país, en un contexto atravesado por la inflación, la discusión paritaria y conflictos abiertos en distintos sectores productivos.