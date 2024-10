Paro de colectivos para el 31 de octubre: UTA confirmó, la CGT festejó y Milei quedó entre las cuerdas

Unión Tranviarios Automotor (UTA) era el último gremio que faltaba definirse después de que varios sectores sindicales nucleados en la Mesa de Transporte confirmaran un paro total de actividades (trenes, camiones y aviones) en contra de las medidas económicas de Javier Milei para el 30 de octubre. Sin embargo, la UTA sorprendió al explicar que su medida de fuerza será para el 31 de octubre.

La decisión del gremio dirigido por Roberto Fernández, se basó en la idea de despegarse del paro dispuesto por la CGT y demás organizaciones como APLA y La Fraternidad. En contraposición, realizarán una medida de fuerza en contra del empresariado y no en contra del gobierno nacional.

Roberto Fernández, secretario general de la UTA

La conflictividad escaló desde el lunes 28 de octubre cuando venció la extensión de la conciliación obligatoria que había dictado Milei a través de su secretario de Transporte Franco Mogetta y donde pidieron al sector empresarial un aumento retroactivo del 24,7% desde agosto.

Así las cosas, durante la última semana del mes de octubre se llevarán a cabo tres paros en Argentina: el primero de 35 horas que lleva adelante la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); el segundo convocado por la Mesa de Transporte (el 30 de octubre) y se suma la UTA contra el empresariado para el 31 de octubre.

ATE también para en la última semana de octubre

Fernández explicó en un comunicado: "El Estado nacional ha efectivizado mayores aportes para los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año en orden a los $17.877.000.000, pese a lo cual las empresas no han ofrecido ningún aumento salarial".

Es con esta declaración que Fernández dejó clarito que no van contra las Fuerzas del Cielo, sino más bien en contra de las empresas. Sin embargo, desde el lado del empresariado, explican que no se recibieron 27.500 millones de pesos de subsidios que se tenían aprobados dentro de las organizaciones y que la Secretaría de Transporte ya había dado el visto bueno.

Paro de colectivos en AMBA

Mientras tanto, hay 40.000 choferes de la URA que cobran 1.060.000 pesos de básico y es el número que están intentando llevar -con retroactivos desde agosto y con aumentos graduales- a 1.322.000, es decir un 24,7% en total.

Moyano, muy duro con la UTA

El referente de Camioneros, Pablo Moyano había tomado partida ante la postura de Fernández de no asomar voluntad política para unirse a él y a los gremios de la Mesa de Transporte en contra de las políticas de ajuste y desfinanciamiento de Milei: "Tendrán sus razones, lo juzgará la historia", dijo en una entrevista para Radio 10.

Pablo Moyano muy enojado por la decisión de UTA

En ese mismo sentido, sentenció: " Se adhirieron todas las modalidades de transporte . Se informó que la UTA no para. Tendrán sus razones, los juzgará la historia, porque no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo en otro mundo ¿no? Donde tienen buenos salarios y seguridad. Pero bueno, su comisión directiva decidió no adherir".

Antes de que se confirme el paro de la UTA -aunque despegándose de la huelga general que organizó- Pablo Moyano expresó: "Hay compañeros que creen que hay que dialogar con el gobierno y otro sector que somos nosotros que creemos que hay que confrontar. Ojalá el Gobierno tome nota que un gran sector de la población la está pasando mal".