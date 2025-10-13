Paro nacional docente para el 14 de octubre: "La escuela enseña y construye esperanza"

Este martes 14 de octubre, el país será testigo de un paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y respaldado por diversos gremios educativos que serán acompañados por padres, madres, alumnos y directivos de las escuelas a lo largo ya lo ancho del país.

Bajo el lema "La escuela enseña y construye esperanza", la medida busca visibilizar las demandas del sector y exigir respuestas concretas al Gobierno nacional de Javier Milei en materia de financiamiento educativo, condiciones laborales y salarios que fueron atropellados por la motosierra anarcocapitalista.

Javier Milei celebra la motosierra y proclama la "libertad" en discursos rimbombantes

El paro, que durará 24 horas, se sentirá en las escuelas públicas argentinas de nivel inicial, primario, secundario, terciario y algunas instituciones universitarias que ya confirmaron su adhesión parcial. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jornada incluirá una movilización al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación, además se realizarán actividades públicas y clases abiertas en distintas provincias.

La medida de fuerza no es caprichosa, es la única manera que encuentran los educadores para visibilizar el problema en el que se encuentran. Entre los principales reclamos se encuentra la urgente convocatoria a la paritaria nacional docente, suspendida desde principios de año, y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que garantice un aumento en el presupuesto destinado a los y las trabajadores de la educación pública.

Paro nacional docente

Asimismo, exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya falta de implementación ha representado una pérdida significativa en los ingresos de los maestros. El sindicato docente de Santa Fe, el FONID podría significar un incremento del 15% en los salarios actuales pero se ve claramente la intencionalidad política del gobierno de las fuerzas del cielo al que le conviene bajar los salarios de los trabajadores para sostener el equilibrio fiscal.

Otras de las profundas demandas de los educadores, incluyen mejoras en infraestructura escolar, mayor financiamiento para comedores escolares y la provisión adecuada de materiales educativos. Los trabajadores organizados denuncian recortes presupuestarios y un creciente desfinanciamiento que afecta directamente la calidad educativa y las condiciones laborales del sector.

La protesta busca ser una manifestación federal con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, pero con réplicas en diversas provincias. Mientras que gran parte de las escuelas públicas cerrarán sus puertas, la adhesión en las instituciones privadas dependerá de las decisiones de los gremios locales y los convenios establecidos.

El paro nacional docente del 14 de octubre plantea una reflexión sobre el estado actual de la educación pública en Argentina que también se refleja en la baja calidad de la educación en universidades. Así las cosas, los y las docentes llaman a priorizar la inversión en educación como un pilar fundamental para el desarrollo del país.