Patricia Bullrich amenazó a Lionel Messi y escaló tensiones con "Chiqui" Tapia: "Quiero ver qué pasa"

En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y Claudio "Chiqui" Tapia, la exministra de Seguridad no dudó en involucrar a Lionel Messi en lo que parece ser una cruzada personal contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En un tono que entre desafiante y amenazante, Bullrich lanzó declaraciones que no pasaron desapercibidas y que reavivan el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y la máxima entidad del fútbol nacional.

Claudio "Chiqui" Tapia

Durante una entrevista con el periodista Pablo Rossi en A24, Bullrich dejó entrever sus dudas sobre la relación entre Messi y Tapia: "Quiero ver si eso que se plantea de que Messi es tan amigo (de Tapia)... Me gustaría verlo, tengo dudas porque Messi siempre ha sido una persona que cuando ha visto que hay algo raro, se ha alejado", afirmó. Aunque aclaró que se trata solo de una "intuición", sus palabras no hicieron más que dejar un sabor amargo por cómo se maneja el tono político ante el fútbol argentino.

Bullrich también puso el foco en el próximo sorteo del Mundial 2026, sugiriendo que ese evento podría ser un punto de inflexión en la relación entre Messi y Tapia: "No sé, quiero ver qué pasa el 5 (de diciembre) cuando se haga el sorteo. Ahora, me gustaría ver si ya en el medio de tantos temas que involucran escándalos de este tipo, Messi se mete en el medio o se corre", concluyó más desafiante que nunca.

Messi con la camiseta del Inter de Miami

Días atrás y tras la catarata de ataques en redes sociales por el polémico título que le otorgaron a Rosario Central que dio paso a una oleada de hate y ataques políticos por parte del gobierno de Javier Milei, Claudio "Chiqui" Tapia rompió el silencio y decidió responder. En un evento de entrega de premios Alumni, el presidente de la AFA dejó claro que no tiene intención de ceder ante las críticas ni los cuestionamientos: "No es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más", aseguró Tapia, dejando en claro su intención de continuar al frente de la AFA pese a los cambios políticos en el país.

Además, Tapia redobló la apuesta al subrayar su compromiso con el fútbol argentino: "No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran", explicó contundente y dio un mensaje directo tanto a sus detractores como a quienes buscan desestabilizar su gestión.

En este clima cargado de tensiones y acusaciones cruzadas, Lionel Messi se encuentra ahora en una posición incómoda, siendo mencionado como un posible actor clave en esta disputa. Aunque el capitán de la Selección Argentina no ha emitido declaraciones al respecto, su relación con Claudio "Chiqui" Tapia podría convertirse en otro frente de batalla dentro de este conflicto de intereses que promete seguir escalando.