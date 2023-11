Patricia Bullrich lamentó su fallida candidatura: "Me hubiera gustado estar en esta instancia"

Minutos después de que cerrara la votación en el ballotage, los números empezaron a correr y los políticos especulan con los números a favor o en contra de Javier Milei, de La Libertad Avanza o de Sergio Massa, de Unión por la Patria, aunque todavía los números oficiales no trascendieron. Una de ellas fue Patricia Bullrich, la presidenta del PRO y ex candidata de Juntos por el Cambio, quien le informó a sus fiscales que Milei se impuso con un 53%, por sobre un 47% contra Massa. Sus resultados, aunque no eran oficiales -puesto que recién se habían cargado alrededor del 60% de los datos- fueron de mucho impacto para los referentes de La Libertad Avanza.

Milei y Bulrrich luego del acuerdo entre ambas fuerzas políticas.

Además, tanto ella como el ex mandatario, Mauricio Macri, se pusieron de acuerdo y le enviaron un mensaje especial a sus fiscales por participar de la votación "con transparencia" y pidieron que se queden hasta último minuto para proteger los votos. Los datos, con un 76 % de participación de los votantes, aún no son oficiales.

Luego de haber votado, Patricia Bullrich se lamentó en diálogo con la prensa por su sueño destrozado de llegar a ser presidenta: "Me hubiera gustado estar en esta instancia. La realidad fue otra y ya hemos planteado la importancia de que la democracia continúe y se profundice en la Argentina", afirmó y luego prosiguió: "Lo más importante es que la Argentina pueda tener un cambio, que los argentinos merecemos", sentenció.

Patricia Bullrich.

"No tengo todavía decidido si voy a ir al búnker de La Libertad Avanza", remarcó la dirigente política, que solamente se pronunció a favor de Milei, pero que titubea en su alianza debido a que no confirma asistencia en el Hotel Libertador.

"La Libertad Avanza y el PRO han hecho un esfuerzo enorme por una fiscalización inédita. Están cubiertas el 100% de las mesas, hay redundancia de fiscales. Hay fiscales que están a la espera de ser llamados. Ha habido una respuesta muy importante en la ciudadanía a cuidar el voto", insistió la ex ministra de Seguridad. "Espero que mañana sea un día en el que la gente tenga la esperanza que hace cuatro años no tiene", cerró Patricia Bullrich antes de retirarse de su lugar de votación.