Pese al rechazo en Diputados, el Gobierno eliminó la Dirección Nacional del INTA y concentró el poder en la Presidencia

El Gobierno nacional decidió avanzar en su plan de reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y, este martes, oficializó la eliminación de la Dirección Nacional del organismo mediante el Decreto 571/2025, publicado en el Boletín Oficial. La norma transfiere todas las funciones de esa área directamente a la Presidencia del Instituto, pese a que la Cámara de Diputados había rechazado días atrás un decreto previo que intentaba modificar su estatus y estructura.

A pesar del rechazo legislativo, el Gobierno avanzó con la reducción de la estructura del INTA

La medida se inscribe en el proceso de "transformación institucional" iniciado por el Decreto 462/2025, que establecía el cambio del INTA de organismo descentralizado a desconcentrado, y que fue uno de los cinco decretos delegados que la oposición bloqueó la semana pasada. Lejos de retroceder, el oficialismo optó por sostener los cambios. "Es medio ridícula la situación... Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica", se había quejado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al día siguiente de la votación.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se apoya en un informe elaborado por el actual titular del INTA, Nicolás Bronzovich, quien propuso la supresión de la Dirección Nacional alegando superposición de funciones con la Presidencia. El texto oficial asegura que "las razones operativas que justificaban la existencia de la mencionada Dirección Nacional han desaparecido" y dispone que todas las menciones a esa área en la Resolución 513/2019 deberán entenderse referidas al Presidente del organismo.

Francos defendió públicamente el ajuste: "No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía", y ejemplificó que el instituto contaba con al menos "seis mil empleados y tres mil automóviles". "Una cosa ridícula, ¿no?", sostuvo. El Gobierno aclaró que, hasta que finalice la reestructuración de las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas de primer nivel operativo y las de nivel inferior de la Dirección Nacional suprimida, junto con sus cargos, acciones y dotaciones. La decisión fue revisada por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, la Oficina Nacional de Presupuesto y el servicio jurídico correspondiente antes de su publicación.

Con esta resolución, la administración de Javier Milei consolida el poder de conducción del INTA en una sola figura, en línea con su política de reducción del Estado, y vuelve a desafiar un rechazo parlamentario que, por ahora, no frena el avance de sus decretos.