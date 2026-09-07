¿Probaron con laburar? El viral de Virginia Gallardo "farmeando aura" en un encuentro libertario

Virginia Gallardo volvió a quedar en el centro de la escena política, aunque nuevamente no fue por alguna iniciativa parlamentaria presentada, sino por un nuevo viral que estrenó en sus redes y generó críticas y repudios. La diputada nacional estuvo como invitada al Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza (LLA) y subió un video con una de las actividades más importantes que protagonizó durante el encuentro: un farmeo de aura.

"Farmeando Aura", escribió la vedette en la publicación que dejó en sus redes sociales en la cual se la ve con camiseta de la Selección argentina de fútbol mientras hace los ya típicos movimientos de la nueva tendencia que llegó desde las redes para meterse a las plazas, los colegios y otros tantos espacios poblados por las y los más jóvenes.

"Presente, futuro, energía y ganas de cambiarlo todo. ¡Gracias por tanto amor!", cerró Gallardo el posteo, que tuvo además imágenes de ella en el escenario y sacándose fotos con las y los libertarios en Salta y, como coronación de su participación, una fotografía de ella abrazada a dos muñecos de león, el apodo con el cual bautizaron a su líder.

En el escenario también mostró su remera de "Milei 2027" que tiene el número 61 atrás y el cariñosa mote de "Virchu". La ex de Ricardo Fort la lució con mucha vehemencia, acompañada de la también ex vedette Karen Reichardt, otra de las invitadas porteñas al evento que sus organizadores aseguran que convocó a más de 800 jóvenes.

Virginia Gallardo.

El refuerzo nacional a la juventud salteña llegó en un momento justo, casi un año después de que expulsaran al juvenil ex concejal Pablo Emanuel López, acusado de extorsión sexual, retención de haberes y violencia de género contra su asesora y ex pareja, Estela Méndez Valero. Si bien lo expulsaron y no se acercó al evento, la posición partidaria sobre él está más cerca de desensillar hasta que aclare que del repudio.

Por otro lado, Gallardo tuvo una agitada actividad parlamentaria en el corto tiempo que tiene como diputada. Más allá del notorio sarcasmo, es probable que haya presentado muchos más proyectos que sus compañeros de banca, con los tres que metió desde octubre: la Emergencia Hídrica para Corrientes junto a Lisandro Almirón, la declaración de interés a los premios Martín Fierro y la reciente iniciativa para declarar Capital Nacional de la Producción Bubalina a la localidad correntina de Caá Cati.