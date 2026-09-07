El rubro textil en picada: cierra una pyme por día y cada vez más trabajadores pierden el empleo

Mientras la producción nacional se desploma a partir de las políticas de ajuste y recesivas de La Libertad Avanza (LLA), hay sectores que se ven mucho más golpeados que otros y que sintieron con una devastadora fuerza la motosierra del presidente Javier Milei. En ese sentido, la actividad textil es la que más lo sufre, de acuerdo a lo elaborado en un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

En un cuadro en el cual lo industrial en general tuvo un retroceso del 2,2%, el sector textil se puso al frente de la estadística con una caída interanual del 24,4% sólo en el primer trimestre, con un junio de terror, que se llevó 15,9% de esa cifra. ¿El resultado del peor lugar de esta industria en tres años? Más cierres de pymes y desocupación, ya que se calcula que unas 30 empresas del rubro cierran cada mes desde la llegada del gobierno libertario.

Crisis en la industria textil: sólo entre mayo de 2026 y de 2025, cerraron 515 fábricas y desde diciembre de 2023, 750: casi una por día.

Dentro de la actividad textil, el sector más atacado fue de los tejidos y acabados, que retrocedieron un 36,3%. Por otro lado, y una clara compañía estadística, otro rubro vinculado al más golpeado logró una baja acumulada de un 14,1%: el de prendas de vestir, cuero y calzado. Ambos mercados tienen un denominador común más allá del obvio: ni siquiera hay atisbos de recuperación en el horizonte.

"Los números muestran que las señales de estabilización siguen sin impactar en la recuperación de la actividad textil y la industria en general. El sector lleva más de dos años resistiendo: perdimos producción, empleo, empresas e inversión. Cada establecimiento que cierra es una capacidad productiva que después cuesta años reconstruí", advirtió en el informe el presidente de la FITA, Luis Tendlarz.

Las importaciones y la recesión: un coctel que atenta contra la industria textil argentina.

Mientras que la capacidad instalada en la industria en general es del 59,1%, en el rubro textil esta fue del 46,6%. Es decir que por lo menos una de cada dos máquinas no produce. Lo más paradójico de todo es que en relación a mayo el numero mejoró en un 4,4%, sin que eso se corresponda en un repunte de la actividad. Al mismo tiempo, en relación al año pasado, estuvo 3,8% detrás de la marca.

Esta crisis del sector también tiene su correlato en los despidos. Entre mayo, cuando registró 93.952 empleos formales, y abril hubo 1.229 trabajadores menos. Comparado con el año anterior, la cifra fue más brutal: 16.244 menos. Las estadísticas abundan, pero en los hechos desde diciembre de 2023 el rubro textil perdió 26.851 trabajos "en blanco".

Mientras que algunos sectores aprovechan la coyuntura económica para despedir y achicar la producción de las empresas para no pagar más de lo que se vende, en las telas no pasa lo mismo. Los cierres de las firmas textiles se sufren a diario. Sólo entre mayo de 2026 y de 2025, cerraron 515 fábricas y desde diciembre de 2023, 750: más de una por día.

Los precios tampoco ayudan porque no avanzaron como en la inflación y en muchos casos mucho menos. El último mes que mide el informe tuvo un alza de precios del sector de 1,3% mensual, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estuvo en 2,1%. Cuando se compara todo el año es mucho más fuerte: mientras que lo textil creció en un 11,5%, el aumento de precios del resto de los productos estuvo en un 33,8%.