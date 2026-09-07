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El rubro textil en picada: cierra una pyme por día y cada vez más trabajadores pierden el empleo

El porcentaje del colapso corresponde únicamente al primer semestre y tuvo al sector de los tejidos a la cabeza de la debacle.

07 Septiembre de 2026 16:43
El sector textil avanza con despidos, cierres, desmantelamientos y reconversaciones al a importación.
El sector textil avanza con despidos, cierres, desmantelamientos y reconversaciones al a importación.

Mientras la producción nacional se desploma a partir de las políticas de ajuste y recesivas de La Libertad Avanza (LLA), hay sectores que se ven mucho más golpeados que otros y que sintieron con una devastadora fuerza la motosierra del presidente Javier Milei. En ese sentido, la actividad textil es la que más lo sufre, de acuerdo a lo elaborado en un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

En un cuadro en el cual lo industrial en general tuvo un retroceso del 2,2%, el sector textil se puso al frente de la estadística con una caída interanual del 24,4% sólo en el primer trimestre, con un junio de terror, que se llevó 15,9% de esa cifra. ¿El resultado del peor lugar de esta industria en tres años? Más cierres de pymes y desocupación, ya que se calcula que unas 30 empresas del rubro cierran cada mes desde la llegada del gobierno libertario.

Crisis en la industria textil: se perdieron 15.468 empleos en un año y cerraron 330 empresas
Crisis en la industria textil: sólo entre mayo de 2026 y de 2025, cerraron 515 fábricas y desde diciembre de 2023, 750: casi una por día.

Dentro de la actividad textil, el sector más atacado fue de los tejidos y acabados, que retrocedieron un 36,3%. Por otro lado, y una clara compañía estadística, otro rubro vinculado al más golpeado logró una baja acumulada de un 14,1%: el de prendas de vestir, cuero y calzado. Ambos mercados tienen un denominador común más allá del obvio: ni siquiera hay atisbos de recuperación en el horizonte.

"Los números muestran que las señales de estabilización siguen sin impactar en la recuperación de la actividad textil y la industria en general. El sector lleva más de dos años resistiendo: perdimos producción, empleo, empresas e inversión. Cada establecimiento que cierra es una capacidad productiva que después cuesta años reconstruí", advirtió en el informe el presidente de la FITA, Luis Tendlarz

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Mientras que la capacidad instalada en la industria en general es del 59,1%, en el rubro textil esta fue del 46,6%. Es decir que por lo menos una de cada dos máquinas no produce. Lo más paradójico de todo es que en relación a mayo el numero mejoró en un 4,4%, sin que eso se corresponda en un repunte de la actividad. Al mismo tiempo, en relación al año pasado, estuvo 3,8% detrás de la marca.

Esta crisis del sector también tiene su correlato en los despidos. Entre mayo, cuando registró 93.952 empleos formales, y abril hubo 1.229 trabajadores menos. Comparado con el año anterior, la cifra fue más brutal: 16.244 menos. Las estadísticas abundan, pero en los hechos desde diciembre de 2023 el rubro textil perdió 26.851 trabajos "en blanco".

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Mientras que algunos sectores aprovechan la coyuntura económica para despedir y achicar la producción de las empresas para no pagar más de lo que se vende, en las telas no pasa lo mismo. Los cierres de las firmas textiles se sufren a diario. Sólo entre mayo de 2026 y de 2025, cerraron 515 fábricas y desde diciembre de 2023, 750: más de una por día

Los precios tampoco ayudan porque no avanzaron como en la inflación y en muchos casos mucho menos. El último mes que mide el informe tuvo un alza de precios del sector de 1,3% mensual, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estuvo en 2,1%. Cuando se compara todo el año es mucho más fuerte: mientras que lo textil creció en un 11,5%, el aumento de precios del resto de los productos estuvo en un 33,8%.

Federación de Industrias Textiles Argentinas FITA industria textil Javier Milei Luis Tendlarz recesión económica

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