Pullaro en Río Cuarto: "El futuro de la Argentina tiene que venir desde el interior productivo"

En el marco de la Exposición Rural de Río Cuarto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó el pasado viernes un encuentro junto a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), además del ex gobernador Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional por el frente Provincias Unidas en Córdoba. La reunión fue una nueva muestra de fuerza del espacio que también integran Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y que busca consolidarse como una alternativa política de peso de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Provincias Unidas

Durante su exposición, Pullaro remarcó que el objetivo de Provincias Unidas es poner en el centro de la agenda a la producción y al trabajo. "Nos unimos detrás del campo, la industria, los puertos, los aeropuertos, el litio, el petróleo y el gas. Todo eso lo tenemos las provincias del interior productivo y queremos que sea el motor de la Argentina que viene", aseguró el santafesino. El mandatario sostuvo que el espacio no se define por ideologías, sino por la gestión: "Provincias Unidas es un frente político de gestión que pretende resolverle los problemas a la gente desde una agenda productiva", explicó.

Pullaro fue contundente al rechazar un regreso a modelos anteriores y también al cuestionar el rumbo de la Casa Rosada. "Argentina no vuelve más para atrás. El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual del presidente Javier Milei se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público", señaló. El gobernador de Santa Fe subrayó que el espacio busca tener un rol decisivo en el Congreso. "Vamos a proponer un proyecto de gobierno que mire hacia adelante, que defienda a las provincias productivas y que ponga sensatez y sensibilidad en la República Argentina", dijo.

Junto a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Corrientes, Gustavo Valdés y de Jujuy, Carlos Sadir, participamos de una reunión de trabajo con intendentes, jefes comunales y legisladores provinciales y nacionales de distintos partidos... pic.twitter.com/MC0tbyReLN — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 12, 2025

También insistió en que es tiempo de que el interior tenga un rol protagónico: "Nuestro objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina. Las provincias del interior siempre dieron más al país de lo que recibieron. Hoy tenemos la oportunidad de generar empleo y crecimiento económico desde quienes sabemos administrar bien los recursos", remarcó. El propio Schiaretti compartió en su cuenta de X una imagen del encuentro: "Junto a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Corrientes, Gustavo Valdés y de Jujuy, Carlos Sadir, participamos de una reunión de trabajo con intendentes, jefes comunales y legisladores provinciales y nacionales de distintos partidos políticos. Una oportunidad importante para intercambiar ideas y fortalecer el movimiento de #ProvinciasUnidas".

El cónclave realizado en la Rural de Río Cuarto en el que participaron Llaryora, Pullaro, Valdés, Sadir, y el ex gobernador Schiaretti.

La foto de los mandatarios, en medio de la tensión con el Gobierno nacional por el veto presidencial a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fue leída como una señal política: Provincias Unidas busca transformarse en una primera minoría parlamentaria y proyectarse como una alternativa de poder para 2027.