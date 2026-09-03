Qué sanciones habrá para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei anunció este jueves que buscará agilizar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659 contra las empresas que realizan actividades de extracción de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La medida pretende acelerar los mecanismos legales e inhabilitar de manera categórica a las compañías que operan en el territorio bajo ocupación británica.

"Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores. Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente , en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina", sostuvo Milei.

Javier Milei

"Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas", agregó el mandatario.

La Ley 26.659 prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina —que incluye las Islas Malvinas— sin contar con una habilitación otorgada por la autoridad nacional competente. Del mismo modo, prohíbe tener participación directa o indirecta en las empresas que desarrollen estos proyectos, prestarles servicios o realizar cualquier transacción sin la autorización correspondiente.

Para quienes incumplan la Ley, las sanciones incluyen: