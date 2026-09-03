Trump utilizó la guerra con Irán para apretar a Gran Bretaña con un posible apoyo a la Argentina en la causa Malvinas

La causa soberana de las Islas Malvinas como territorio argentino volvió con fuerza a la discusión pública internacional luego de la bandera que los futbolistas de la Selección argentina de fútbol desplegaron tras la victoria contra Inglaterra por las Semifinales del último mundial. Ahora, en el Reino Unido de Gran Bretaña hay preocupación por un posible apoyo de Donald Trump, al reclamo nacional. Aunque el presidente de Estados Unidos buscó aprovechar la tensión para presionar a sus aliados para que brinden apoyo en la guerra contra Irán.

"En el Reino Unido estamos preocupados por las Malvinas. Su amigo Javier Milei dijo que hará una declaración . Estados Unidos siempre fue neutral en esta cuestión, pero ¿ayudarían al Reino Unido?", le preguntó una periodista de GB News al magnate norteamericano, en una entrevista que ofreció el último miércoles. "¿Estás diciendo que ellos quieren reclamar las Malvinas?", preguntó Trump para recibir una confirmación de la preocupación.

"Bueno. Estuve ahí en la primera guerra, hace mucho tiempo, y la observé con atención. Y ustedes se compartieron muy bien, lo hicieron con mucha firmeza, pero eso quedó muy lejos. Hubo un largo camino en el medio", consideró Trump. "Ahora su país no lo está haciendo bien. No te olvides que reciben un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz y no estuvieron ahí para ayudarme. Su país no estuvo para ayudarme", insistió.

Más allá de las promesas con las que especulas dentro de La Libertad Avanza (LLA) alrededor de un probable apoyo de Trump al Gobierno nacional, hasta el momento no existió ningún tipo de indicios para confirmar que Estados Unidos fuera a tener una política que atentara contra la principal alianza política, estratégica y militar que tiene desde hace más de 100 años y que se concretó en un espalda contra espalda tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial.

Donald Trump y Javier Milei.

Más adelante, hubo una frase de Trump en la entrevista que dejó entrever la verdadera razón para presionar a Gran Bretaña, sin quitarle el apoyo histórico. " Las Malvinas son muy interesantes porque su país no es el mismo que hace veinte o veinticinco años . Fueron allí y lo recuperaron muy rápido y sin juegos. Así que no sé si están preparados para hacerlo. Simplemente no sé si tienen la capacidad de hacerlo", soltó el presidente estadounidense.

Tras eso, el mandatario recordó que cuando le pidió que manden dos barcos a Ormuz, desde Gran Bretaña no pudieron hacerlo, más allá de los acuerdos vigentes que imperan entre ambos por ser parte de la OTAN. No es la primera vez que Trump apela a este tipo de negociaciones hostiles, propias del mundo corporativo, en relación a Malvinas y otras posturas diplomáticas históricas del país que preside. Aunque, hasta el momento, son solo amagues.