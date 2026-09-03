Del chiste sexual a los secretos de familia: la feroz guerra entre Lio y Sasha Ferro

El escándalo que comenzó con un comentario de mal gusto en un programa de streaming terminó abriendo una herida mucho más profunda. Lio Ferro y Sasha Ferro, hermanos por parte de padre, quedaron enfrentados públicamente después de que un chiste de índole sexual sobre la influencer se viralizara en redes sociales. Sin embargo, detrás de la polémica apareció una historia familiar atravesada desde hace años por ausencias, reproches y vínculos que nunca lograron recomponerse.

Los jóvenes comparten padre, Daniel, una figura a la que ambos señalaron públicamente como ausente o distante durante sus infancias. De hecho, Lio y Sasha ni siquiera crecieron sabiendo que eran hermanos: se enteraron del vínculo cuando ella era adolescente y lo vio a él en televisión.

Fuerte cruce entre Lio Ferro y Sasha Ferro

La historia de Lio con su padre estuvo marcada por la distancia desde el comienzo. Daniel no lo reconoció legalmente durante su infancia y el influencer recién pudo conocerlo cuando tenía cinco años. Años más tarde, cuando tenía 17 y buscaba mudarse a Buenos Aires para comenzar su carrera, aseguró que su progenitor -dueño de una importante empresa constructora- se negó a ayudarlo económicamente.

Por el lado materno, la mamá de Lio es Silvina, conocida en las redes sociales como Sil Dedios, quien en distintas oportunidades intervino públicamente para defender a su hijo frente a diferentes polémicas. Además, el influencer tiene tres hermanos por parte de su madre: Diego, Julieta y Franco.

Lio Ferro no tiene relación con su padre y eso lo llevó a una guerra con su hermana

Cuando Lio tenía 11 años, Silvina se mudó a Estados Unidos por cuestiones laborales y él permaneció en Córdoba, donde terminó de criarse junto a sus abuelos maternos, Dora y Luis. Con el paso de los años, su madre construyó también un perfil activo en las redes y suele involucrarse cuando su hijo queda en el centro de algún conflicto mediático.

La madre de Sasha, en tanto, se llama Nancy. Al igual que su hija, mantiene una presencia constante en las redes sociales, donde comparte contenido vinculado con moda, viajes, estilo de vida y rutinas de entrenamiento físico que realiza junto a la influencer.

La mamá de Lio Ferro salió a defenderlo tras la polémica

Aunque Lio y Sasha intentaron construir un vínculo después de descubrir que eran hermanos, la relación nunca terminó de consolidarse. No se criaron juntos, se conocieron de grandes y los conflictos familiares terminaron atravesando también la relación entre ellos.

La tensión explotó nuevamente durante una emisión de Solo por hoy, el programa de streaming conducido por Lio Ferro junto a Martín Salwe, Julián Serrano y Luchi Patrone, que ese día contó además con Lauty Gram como invitado.

En medio de la conversación apareció un comentario desubicado y de índole sexual dirigido hacia Sasha. La situación quedó registrada en video y las risas de quienes estaban en el estudio multiplicaron el impacto del episodio. Cuando las imágenes comenzaron a circular, las críticas en las redes sociales no tardaron en aparecer.

Pero la reacción más contundente fue la de la propia Sasha. La influencer estalló públicamente contra los integrantes del programa, a quienes dedicó fuertes insultos y amenazas después de enterarse de lo ocurrido.

Ante la repercusión, Lio Ferro publicó un comunicado con el que intentó bajar la tensión. Según explicó, el comentario lo había tomado por sorpresa, aseguró que no había participado del chiste y sostuvo que posteriormente les había reprochado en privado la actitud a sus compañeros.

Las explicaciones, sin embargo, no alcanzaron para recomponer el vínculo. Sasha desmintió a su hermano, aseguró que no creía en sus disculpas y también cuestionó públicamente su rol como padre.

La relación entre Sasha Ferro y Lio Ferro está completamente rota

De esta manera, una polémica originada por unos segundos de streaming terminó sacando a la superficie presuntos secretos familiares y viejos reproches que hasta entonces pertenecían a la intimidad de los Ferro. Los propios protagonistas comenzaron a exponer públicamente episodios ocurridos puertas adentro y la pelea dejó de limitarse al comentario que había iniciado el escándalo.

La relación entre Sasha y Lio, de todas maneras, ya venía deteriorada desde mucho antes. Los hermanos se conocieron siendo grandes e intentaron construir un vínculo, pero las diferencias terminaron imponiéndose. En uno de los momentos de mayor tensión entre ambos, Sasha llegó a denunciar públicamente que su hermano no le permitía relacionarse con sus sobrinos, Roma y Donato, los dos hijos de Lio.

Lio Ferro desmintió a Sasha sobre la acusación de no poder ver a sus sobrinos

El influencer negó categóricamente aquella versión y, al responderle, volvió a relacionar los problemas entre ellos con la historia que ambos arrastran por parte de su padre: "Nunca la juzgue ni salí a hablar de nada. Qué puedo esperar de ella si mi padre abandonó a su hijo y nunca estuvo presente. Entonces ella aprendió eso. No puedo esperar que ella actúe desde el amor cuando no lo tuvo. Si este video lo que ve Sasha que sepa que tiene las puertas abiertas para ver a sus sobrinos. Que no me lleve bien con mi padre no quiere decir que me lleve bien con ella. Se separar", expresó Lio.

Así, el último enfrentamiento entre Lio Ferro y Sasha Ferro parece ser apenas un nuevo capítulo de una historia familiar que comenzó mucho antes de las redes sociales y del streaming. Dos hermanos que no crecieron juntos, un padre señalado por sus ausencias, madres que hoy intervienen públicamente y viejos reproches que encontraron en las redes un escenario donde volver a aparecer.