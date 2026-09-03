Milei agachó la cabeza: ahora reconoce que las ideas de la libertad no alcanzan para morfar

Javier Milei tuvo que hacer algo que hasta hace poco parecía imposible: reconocer que las consignas no alcanzan. En el cierre del foro internacional "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", realizado en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, el Presidente admitió que el Gobierno necesita mostrar resultados concretos si pretende conservar el respaldo electoral.

"Cuando me metí en política, el continente estaba pintado de rojo. Hoy ya somos muchos países pintados de azul, que eligieron abrazar las ideas de la libertad. Pero con las ideas solo no alcanza. Porque si no tenemos resultados, también estamos en problemas", sostuvo.

Javier Milei en el evento de Vientos de Cambio

La frase tiene algo de confesión y algo de aterrizaje forzoso porque después de casi tres años de presentar la batalla cultural como una llave maestra capaz de abrir todas las puertas, Milei debió admitir que las elecciones también se juegan cuando los votantes abren la heladera, cuando deben pagar cifras exorbitantes para el alquiler, en la factura de luz y en el salario que llega cada vez más corto.

El Presidente defendió además su programa y aseguró: "Me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas, porque parte de las herramientas son moralmente despreciables. Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, no vamos a violentar la libertad, no vamos a violentar la propiedad privada".

"Para mover la pelota necesitábamos a Messi, ahora tenemos un problema"



Javier Milei le agradeció al campeón del mundo "por tanto" y remarcó la "necesidad de gestionar en el poder" con un ejemplo de un partido de Argentina: "Sin resultados también estamos en problemas". pic.twitter.com/heUn4W2FsC — Corta (@somoscorta) September 2, 2026

Luego trasladó la responsabilidad del futuro político a la ciudadanía: "Las buenas políticas no se negocian. Y estará en manos de los argentinos si quieren volver al pasado, volver al fracaso".

Su cierre volvió a combinar épica, amenaza y también, insólitamente referencias televisivas: "¿Quieren volver al modelo del pasado? Ok, lo bueno esta vez no es como el capítulo de Los Simpson, donde ustedes tienen dos candidatos y que cuando le sacan la máscara es el mismo. Esta vez ustedes van a tener las ideas de la libertad, las ideas del progreso, las ideas de la prosperidad. Del otro lado van a tener el modelo decadente. Y esta vez no solo les vamos a tirar las ideas por la cabeza, sino que además les vamos a tirar los datos. Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos ".

Laje lo dijo antes y terminó bloqueado

La coincidencia con Agustín Laje es inevitable. El principal referente ideológico de la batalla cultural libertaria había advertido exactamente lo mismo: una derecha puede ganar elecciones con discursos de seguridad y libertad, pero necesita mejorar la vida cotidiana.

Agustín Laje

"Las distintas naciones han empezado a optar por nuevas formas de derechas por dos motivos. Uno por el bolsillo y otro por la seguridad", explicó Laje en una entrevista con Infobae.

También había señalado: "Algo que ahora en Argentina no está tanto en discusión pero en 2023 sí", expresó y lanzó la advertencia que habría enfurecido al Presidente: "Si los gobiernos de derechas de Argentina, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Perú no logran mejorarle el metro cuadrado a la gente, el péndulo se va a ir de nuevo hacia la izquierda".

"Si la derecha no logra mejorarle la vida a la gente, el péndulo va a ir hacia la izquierda, la gente NO COME BATALLA CULTURAL, no te van a votar"



-Y si sale bien?

+Flaco hasta AGUSTIN LAJE dice que Milei está en el horno pic.twitter.com/zSpMfF4RbB — TUGO News (@TugoNews) August 13, 2026

Laje fue todavía más claro sobre los límites de la batalla cultural: "La batalla cultural es para que las condiciones de las cosas intangibles sucedan. Pero la gente no te vota más por una palabra, por un valor o por un principio". Según reveló Alejandro Bercovich en C5N, Milei vio esa entrevista durante su "autoimpuesto ostracismo" en la Quinta de Olivos y reaccionó con furia. El Presidente habría tomado el celular y le escrito a Laje en mayúsculas: "Hijo de puta", "traidor", "ya vas a ver". Después, siempre según Bercovich, lo bloqueó: "Después de eso inmediatamente lo bloqueó".

La crisis fue contenida por Santiago Caputo, quien "tuvo que intervenir Santiago Caputo para que este muchacho, Agustín Laje, no renunciara a la Fundación Faro, donde el gobierno recauda para su campaña", relató el periodista.

Javier Milei y Agustín Laje

La paradoja es inmejorable: Agustín Laje dijo que la gente no vota solamente ideas y Milei lo trató de traidor. Ahora, el Presidente sube a un escenario y reconoce que "con las ideas solo no alcanza".