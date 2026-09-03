Qué se sabe de Mariano Martínez, el estudiante desaparecido: mensajes misteriosos y una madre desesperada

La familia de Mariano Martínez, un estudiante de 21 años, atraviesa horas de desesperación después de que el joven desapareciera el lunes tras retirarse de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Sus padres buscan reconstruir cada movimiento y ponen el foco en el último mensaje que envió a su hermano.

Mariano salió de su casa de Berazategui alrededor de las 8 para dirigirse a la universidad. Llevaba un bolso grande con las láminas y los trabajos que debía presentar ese día. Según contó su mamá, Alicia, había pasado prácticamente todo el fin de semana sin dormir para terminar la entrega: " Yo creo que se esforzó demasiado por cumplir y se descompuso ".

Una vez en la facultad, el joven manifestó que se sentía mal y decidió retirarse. A partir de entonces comenzó un recorrido que todavía no pudo ser reconstruido por completo. Las cámaras lo ubicaron en Punta Lara, una zona a la que, según su madre, no solía ir.

Mariano Martínez, el estudiante desaparecido

La línea de tiempo de las últimas horas

8.00, Mariano salió de su casa en Berazategui rumbo a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP

Durante la jornada, manifestó que se sentía mal y se retiró de la facultad

Antes de las 14.35, fue registrado en Punta Lara, caminando por la zona de la avenida Almirante Brown

14.35, abordó un colectivo de la Línea 275 y le envió un mensaje a su hermano Lucas con la clave de su computadora

Cerca de las 16, apareció en una formación del tren Roca con destino a Constitución.

Durante el viaje, estuvo acompañado por un compañero hasta Hudson. El joven bajó allí, pero Mariano continuó y desde allí no se pudo determinar con precisión qué hizo ni hacia dónde se dirigió.

Una cámara ubicada en las inmediaciones de una ferretería registró el momento en que Mariano abordó el colectivo en Punta Lara. El material disponible no precisa que haya realizado una compra en ese comercio, sino que el dispositivo de seguridad permitió ubicarlo en esa zona.

El mensaje que encendió las alarmas

El único mensaje que Mariano envió durante ese día fue para su hermano Lucas, de 19 años. Su papá, Gustavo, explicó: "El único mensaje que Mariano mandó en el día fue a mi hijo Lucas de 19 años. A las 14.35 se lo ve a Mariano subir al colectivo en Punta Lara".

Estación Constitución

El padre contó que el joven escribió la clave de su computadora: "Ahí decía que la clave de la notebook era 'paintball'". Y agregó que Mariano le había enviado la siguiente frase: "Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta". Para sus padres, el mensaje tuvo un significado especialmente inquietante. Alicia expresó: " Lo de la clave de la computadora lo tomamos como una despedida definitiva . Eso nos asustó mucho".

Según su madre, el cansancio pudo haber provocado que se quedara dormido y no bajara en Berazategui: "Ya le ha pasado varias veces que Mariano se duerme en el tren. Él me ha dicho 'mami llamame en el horario que llega el tren así me despierto y me bajo en Berazategui'", recordó.

Mariano Martínez, el estudiante desaparecido

Los padres comenzaron a preocuparse el lunes por la noche, cuando Mariano no regresó a su casa. Gustavo había intentado comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta: "El mensaje le llegó y no contestó. Lo llamamos y tampoco contestó. Dije bueno, se habrá quedado charlando con los amigos en la facultad".

Alicia remarcó que su hijo nunca se ausentaba sin avisar: "Él nunca se quedó sin avisar, no era de quedarse. Alguna vez sí se quedó por algún partido, me avisaba igualmente, nunca sin avisar".

"ÉL ES NUESTRO ORGULLO, NO SABÍAMOS QUE ESTABA MAL EMOCIONALMENTE"https://t.co/E27aIVhCGB



Buscan intensamente a un joven de 21 años que salió de su casa en Berazategui, fue a entregar un trabajo a la facu de Arquitectura de La Plata y no lo vieron más.



Dijo que se sentía mal,... pic.twitter.com/3SduXJizdt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 3, 2026

Cuando revisaron el seguimiento del teléfono, descubrieron que una de las últimas ubicaciones conocidas estaba en Punta Lara: "Cuando veo que está en Punta Lara digo 'lo asaltaron', porque nunca escuché que mi hijo vaya a Punta Lara", relató la mujer.

Esa misma noche, la familia viajó hasta Ensenada para buscarlo. La situación fue especialmente angustiante por la oscuridad y la niebla: "Era de noche, estaba la niebla y no nos veíamos ni entre nosotros. Yo miraba el agua, la verdad que buscaba a mi hijo, era muy triste y tenía miedo y llamé al 911 para que nos dé un apoyo".

#LaPlata

Se profundiza la búsqueda de Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura de 21 años de quien nada se sabe desde el lunes, cuando se retiró de la facultad porque no se sentía bíen.

Ahora se conocieron imágenes de una cámara de seguridad que lo muestran en Punta... pic.twitter.com/XWSEAy2p53 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 2, 2026

Los padres creen que el esfuerzo que Mariano realizó durante los días previos pudo haber influido en su estado. Alicia sostuvo: "Por ahí pensamos que le dio un pico de estrés. No es normal esto, que diga 'me siento mal' en la Facultad y se tome un colectivo a Punta Lara no es normal".

Mariano Martínez tiene 21 años, pelo castaño, piel clara y ojos marrones. Su foto sigue siendo difundida por familiares, amigos y usuarios de redes sociales. Ante cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 911.