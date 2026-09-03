¿Ahora se acuerda de la soberanía? Sanciones, una base militar y un consejo de seguridad para frenar la explotación en Malvinas

¿Manotazo de ahogado? Javier Milei anunció junto a todo su Gabinete la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en las Islas Malvinas y el envío al Congreso de un proyecto para avanzar con la creación de un Consejo de Seguridad. "Nuestra causa nacional enfrenta hoy un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional", sostuvo en cadena nacional.

El anuncio llegó en el marco del avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration anunciaron en diciembre del 2025 la primera etapa del desarrollo que busca explotar los recursos naturales, hoy bajo control del Reino Unido.

"Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados", contextualizó el presidente.

El mismo Gobierno que promovió la Ley de Tierras y avanzó con el RIGI ahora busca "proteger la soberanía" del país, a la espera de que Donald Trump lo respalde en la avanzada contra el Reino Unido. "Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente. El proyecto Sea Lion avanza hacia la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina", destacó Milei.

Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar"

"Desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de sus recursos naturales. Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos", alertó.

Los puntos clave del nuevo decreto de Milei

Instruir a enviar la información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones. Reglar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad. Incorporar DDJJs en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer nuestra soberanía.

El Consejo de Seguridad Nacional

"La Ley N° 26.659 tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos. Corresponde, sin embargo, modificarla para mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino, endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas", precisó el presidente.

Además de modificar la citada ley, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para la creación de un Consejo de Seguridad Nacional "para definir la política de seguridad nacional y que esta se aplique de forma transversal. Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas. También establecerá un régimen de protección infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima".

Más presupuesto para Defensa y una Base Naval en Tierra del Fuego

En el marco del feroz ajuste que lleva adelante la administración libertaria, la motosierra se tomará un respiro y el Gobierno ampliará los fondos de la cartera de Defensa. Esto es, claro, para construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. "La Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país".

"La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. También significa proteger nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro. Por eso, Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía deben actuar de manera coordinada", reforzó sobre el cierre de la cadena el presidente.

Javo pegó el volantazo y ya no cree en el derecho a la autodeterminación de los kelpers

Pese a que en el acto del 2 de abril de 2025 el mismo Milei sostuvo que el camino para la recuperación de las islas debía ser convertir a la Argentina en una potencia económica para que los isleños prefieran ser argentinos por voluntad propia, en la cadena nacional -que tuvo que grabar dos veces- sostuvo todo lo contrario.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. Las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra Nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que continúa hasta nuestros días", explicó.

Los isleños constituyen una población implantada en un territorio ocupado y no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación"

Luego de la breve introducción, Milei no titubeó a la hora de plantear un radical cambio en su posición con respecto al derecho a la autodeterminación de los isleños. "Constituyen una población implantada en un territorio ocupado y no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación. En consecuencia, los referéndums realizados en las Islas no pueden utilizarse para decidir la soberanía sobre el territorio".

El nuevo "enfoque nacionalista" de Milei, el fan de Margaret Thatcher

"Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo".

"Esa es también la verdadera forma de honrar a quienes entregaron su vida por nuestras Islas y a los veteranos que volvieron. Su sacrificio pertenece a todo el pueblo argentino y está por encima de cualquier diferencia política".

Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección"