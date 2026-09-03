Productores yerbateros esperan a Milei con un tractorazo yerbatero en Iguazú

Productores y trabajadores yerbateros de distintos puntos de Misiones preparan una movilización con tractores, camiones y camionetas hacia Iguazú, en coincidencia con la visita del presidente Javier Milei prevista para este viernes 4 de septiembre.

La concentración principal fue convocada para las 14 en el cruce de la ruta nacional 12 y el acceso a Cataratas, desde donde los manifestantes prevén avanzar en caravana hacia las inmediaciones del lugar donde se desarrollará la actividad presidencial.

Javier Milei será recibido con un reclamo

El reclamo tiene como eje la crisis de rentabilidad que atraviesa el sector yerbatero, en un escenario marcado por la desregulación de la actividad y los cambios en las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Referentes del sector sostienen que el valor recibido por el productor registró una fuerte caída. El dirigente Julio Peterson señaló que el precio de la hoja verde en chacra pasó de superar los $300 a ubicarse alrededor de los $70 u $80 por kilo, valores que, según advierten, no permiten cubrir los actuales costos de producción.

La protesta coincidirá con la llegada de Javier Milei a Iguazú, prevista para el viernes por la tarde. El mandatario participará a las 18 del cierre de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que tendrá lugar en un hotel ubicado en la zona de las 2.000 Hectáreas.

Yerba de industria nacional.

El encuentro se desarrollará bajo el lema "Argentina de la estabilidad al crecimiento: cómo generar competitividad sostenida" y reunirá a empresarios, economistas, funcionarios y dirigentes políticos.

La agenda contempla además la participación de funcionarios nacionales, entre ellos Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Pablo Quirno, Patricia Bullrich y Martín Menem. En paralelo a la movilización prevista en Iguazú, también se organizan acciones de protesta en Posadas, en el marco de los reclamos que mantienen diferentes sectores de la producción yerbatera misionera.

El presidente viene de varias participaciones públicas. Desde el foro Vientos de Cambio, donde brindó un discurso repleto de excentricidades, hasta la visita a Chile para encontrarse con su par José Antonio Kast pasando por la cadena nacional que tiene prevista para esta noche.

En cada una de sus alocuciones, el presidente ponderó los indicadores económicos. En el Hotel Sheraton, donde se desarrolló el foro de ideas libertarias, llegó a decir que los salarios vuelan. Y parece que en Misiones los productores yerbateros no están del todo de acuerdo.