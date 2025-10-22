Renunció Gerardo Werthein: LLA incendia al segundo canciller de su gestión

En un giro inesperado -o no tanto- el canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia este miércoles, apenas días antes de las cruciales elecciones legislativas nacionales en las que el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei se juega la gobernabilidad para el resto de su gestión.

La decisión del ministro de Relaciones Exteriores llega en medio de un clima político marcado por internas y cuestionamientos que sacuden al círculo cercano del presidente Milei que tienen como protagonista a sólo una persona: Santiago Caputo y su estrategia para sacar a todos y cada uno de los funcionarios que le incomodan.

El canciller Gerardo Werthein y el presidente Javier Milei.

Fuentes oficiales confirmaron que Werthein formalizó su renuncia ante el mandatario, quien había adelantado hace sólo 24 horas que planea reestructurar su gabinete tras los comicios del domingo. Sin embargo, el detonante parece haber sido más inmediato: el creciente malestar del canciller con el asesor presidencial Caputo y los ataques provenientes de sectores vinculados a la tropa digital libertaria con el jefe del brazo armado, Daniel Parisini, más conocido por su nombre de guerra como El Gordo Dan.

Desde las redes sociales y medios afines a Caputo, se responsabilizó directamente al canciller por lo que calificaron como un "error diplomático". En los pasillos de la Cancillería, fuentes bajo reserva admitieron que Werthein estaba "agotado" por las constantes operaciones en su contra.

El tweet del Gordo Dan donde hundió la gestión de Whertein

A esto se suman las críticas sobre sus presuntas dificultades para establecer vínculos sólidos con el Partido Republicano estadounidense, lo que habría generado desconfianza en Trump y su entorno. Se especula que esta falta de conexión habría sido un factor determinante en el desencuentro diplomático.

En círculos cercanos al canciller, se comenta que su salida estaba condicionada al eventual ingreso de Caputo a la jefatura de Gabinete, una movida que habría sido percibida como una amenaza directa a su posición.



Karina Milei y Santiago Caputo junto a Javier Milei

En el pasilleo de Casa Rosada se explica que es el mismísimo Santiago Caputo el que podría sentarse en el sillón del ya finado políticamente ex canciller aunque todavía hay una figura que pesa fuerte y es la de Mauricio Macri a quien ya le aseguraron un lugarcito en el armado político libertario de cara a la nueva redistribución de cargos post-electoral. Incluso de habló hasta de Nahuel Sotelo pero fue él mismo el que salió a negar rápidamente estas implicancias.

Así las cosas, Gerardo Werthein duró menos de un año en su puesto casi como una maldición en estas funciones como le pasó a Diana Mondino que también fue eyectada del gobierno tras varios traspiés diplomáticos a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra.