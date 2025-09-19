Rogers Waters mencionó a Milei y escupió el piso: repudió a líderes que apoyan a Israel

El ex integrante de Pink Floyd y actual solista Roger Waters escupió el piso tras mencionar al presidente de la Nación, Javier Milei, en el marco de un video que realizó para protestar contra los líderes mundiales que apoyan a Israel en su cruzada para erradicar de sus tierras al pueblo palestino que resiste el genocidio étnico desde la Franja de Gaza. El nombre del libertario quedó entre medio de otros dirigentes.

"Somos muchos, ustedes unos pocos y no somos roedores, somos seres humanos", comienza la protesta que subió a sus redes sociales. Tras eso, comenzó una enumeración en la que escupió el piso luego de los últimos tres nombres que dijo: "Mr. (Keir) Starmer, presidente (Donald) Trump, Emmanuel Macron, (Benjamín) Netanyahu, (Daniel) Noboa en Ecuador, Milei en Argentina".

Cabe recordar que la agresión del músico se basa en el repudio a la avanzada israelí contra la población civil de Palestina. Desde que comenzó la última ofensiva hubo más de 68 mil muertos entre los que se encuentran 18 mil niños y niñas, uno de los objetivos favoritos de la ideología sionista que los cataloga como futuros terroristas para justificar su exterminio.

"No nos vamos a mover un centímetro de su Armagedón. Hay un niño en la carretera. Ese niño está solo e indefenso. No vamos a permitir que ustedes arrojen a ese niño a la zanja", sintetizó Waters en una metáfora alrededor del nulo apoyo militar que tienen los gazatíes en relación al Estado de Israel y su hermano mayor Estados Unidos de Norteamérica.

Milei flameando la bandera de Israel

"Hoy estamos todos aquí para apoyar a nuestros hermanos y hermanas de Palestina. La gran mayoría de la gente común de todo el mundo exige el fin del crimen atroz que Israel está cometiendo no solo en Gaza, sino también en el resto de la Palestina ocupada", recordó el ex bajista de Pink Floyd. "El crimen atroz es el sionismo, que ahora nuestros líderes fingen ignorar porque les incomoda cuando echan un vistazo de reojo y les recuerda nuestra propia historia colonial atroz en América del Norte y del Sur, Australasia y, no lo olvidemos, África", rechazó Waters en su video de protesta.