"Se inclina por el fetiche sadomasoquista": la denuncia completa de Cúneo a Javier Milei

Santiago Cúneo denunció al presidente Javier Milei por querer "destruir" al Estado, cuando según la Constitución Nacional "le ordena promover el bienestar general". Además, se ofreció como querellante y aseguró que, cuando lo convoquen a ofrecer su declaración testimonial, llevará más pruebas. Para el periodista, el jefe de Estado lleva adelante un programa de "miseria planificada" con el que "pretende llevar a la Argentina al pre-peronismo". "Vengo a formular una denuncia contra Javier Milei, a tenor de los hechos que damnificaran a casi todos los habitantes del suelo argentino", aseguró Cúneo en su demanda, a la que tuvo acceso BigBang .

La denuncia de Cúneo contra Milei

En la misma pidió "ser tenido por querellante". "Las últimas declaraciones del presidente de la Nación demuestran que el deterioro social, económico, institucional, político y ético que estamos sufriendo no tiene por causas la inexperiencia e incapacidad del imputado, sino que se trata de una política deliberada", acusó. "Nada de esto fue un error. Se trata de un programa de miseria planificada, minuciosamente orquestado, con la finalidad de llevar a la Nación al desmembramiento y a la ciudadanía a una virtual esclavitud", detalló. "Se trata de un Jefe de Estado que promueve la destrucción del Estado cuya conducción se le ha confiado mediante el voto popular", agregó.

Javier Milei y Santiago Cúneo en la marcha en donde el presidente firmó el pedido de juicio político contra Mauricio Macri.

Respecto a su voluntad de postularse como querellante, afirmó que corresponde tenerlo "como damnificado directo por el delito que se denuncia". "En efecto, como habitante del Estado Argentino que se beneficia con la existencia de una entidad que otorga bienestar al Pueblo de la Nación, su destrucción me perjudica de manera directa. Más abajo se exponen los mecanismos de 'Miseria Planificada' desplegados por el imputado, en perjuicio de todos los habitantes de la Patria", aclaró Cúneo.

Entre las pruebas que presentó el periodista, se encuentran las polémicas declaraciones que realizó el mandatario, inclusive desde antes de ser candidato o dedicarse a la política. "El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina", había asegurado Milei años atrás frente a Luis Novaresio. Allí sumó: "Nuestro verdadero enemigo es el Estado".

Cúneo también recordó las declaraciones del libertario en la Universidad de Stanford, cuando -en referencia al pueblo hambriento- afirmó: "De alguna manera va a decidir algo para no morirse". "El presidente no se refería a que los hambrientos tomarían el Palacio de Invierno o la Bastilla... No hablaba de revolución, sino de sometimiento", explicó Cúneo, quien agregó que "lo que pretende es que esa decisión que deberán tomar los hambrientos para no morirse no sea otra que la de tolerar ser explotados".

Javier Milei tiene cada vez más declaraciones peligrosas que delatan una personalidad violenta.

A estas definiciones le incorporó la más reciente, en la que se definió como "un topo dentro del Estado". "Soy el que destruye el Estado desde dentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas", lanzó ante el periódico 'The Free Journal' el 5 de junio, mientras estaba de viaje en los Estados Unidos (EE.UU).

Por todas estas cuestiones es que Cúneo solicitó que se le realice al Presidente una pericia psicológica. "A los fines de evaluar la posibilidad de que el imputado no comprenda la criminalidad de sus actos por insuficiencia en sus facultades mentales o alteraciones morbosas de las mismas", señaló, en relación al artículo 34 inciso 1° del Código Penal, que establece la no punibilidad de los enfermos psiquiátricos graves.

Las protestas contra la violencia de Milei se multiplican, al igual que las represiones policiales.

Los actos de gobierno dirigidos a destruir el Estado Argentino

Según la denuncia de Cúneo, la fuerte devaluación del peso argentino duplicó la inflación y empeoró la situación económica. "En un sólo día y por decisión del presidente, el dólar estadounidense se apreció un 118% respecto del peso argentino. En efecto, el 13 de diciembre de 2023, a sólo tres días de asumir la presidencia, provocó que hiciera falta más del doble de pesos para comprar la misma cantidad de dólares", explicó.

"Esa devaluación provocó inmediatamente la duplicación del porcentaje de inflación correspondiente al mes de noviembre de 2023 y la triplicación de la media del último año calendario del gobierno de Alberto Fernández", recordó Cúneo. "En efecto, en noviembre de 2023, ya con Milei electo presidente, la inflación fue del 12,8 por ciento, mientras que tras la devaluación de Milei en diciembre de 2023, fue del 25,5", señaló. Luego marcó que la media anual había sido del 8 por ciento.

"Luego vendría la suba de impuestos a los sectores más humildes", indicó Cúneo. Se refiere a la no prorroga de la resolución "Compre sin IVA", que generó un incremento automático del 21 por ciento sobre los precios a los que acceden "los más necesitados". A esto le sumó "la eliminación de los subsidios al transporte y los servicios", que "terminaron de cerrar el ciclo de pobreza provocada adrede, con la finalidad de causar la migración económica o la tolerancia a las nuevas formas de esclavitud (trabajar sólo por un techo y comida... o incluso menos)".

Santiago Cúneo sigue enfrentado a Milei y busca llevarlo a la Justicia.

"En oportunidad de ratificar la presente me referiré a ciertas conductas del imputado que no pueden menos que ser calificadas de una verdadera enfermedad mental, relacionada con el placer de ver sufrir a otros", acusó más adelante. "Me refiero a que tengo manera de demostrar que se inclina por el fetiche sadomasoquista en materia sexual, lo cual se proyecta al resto de sus interacciones sociales, y ahora vemos que también al ejercicio de la función pública", sostuvo Cúneo.

"Se ha llevado a la población a tener que elegir entre alimentarse o pagar el alquiler, entre viajar en transporte público o pagar la electricidad. Nada de esto fue un error. Los más afortunados podemos liquidar ahorros de otros tiempos para mantener el nivel de vida, pero lo cierto es que con un dólar 'planchado' o pretendidamente 'atrasado', si en lugar de comprar la divisa estadounidenses, la estamos vendiendo, eso significa que algo no está bien. Alguien se está quedando con nuestros ahorros; con el esfuerzo de toda nuestra vida", enarboló Cúneo.

Al final de la denuncia formal contra el jefe de Estado por los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", el conductor de 1+1 = 3 advirtió que "Milei está dañando a los argentinos de manera intencional. Su finalidad es terminar con el Estado, cuando la Constitución le ordena promover el bienestar general" e insistió: "Solicito se me cite a ratificar la presente denuncia, oportunidad en la que ampliaré mis dichos y ofreceré más pruebas".