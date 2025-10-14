Se oficializó la lista de La Libertad Avanza con Santilli a la cabeza: las boletas seguirán mostrando la cara de Espert

La disputa judicial y política por la lista bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) tuvo este martes su desenlace. El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla oficializó el nuevo orden de candidatos de la coalición oficialista, con Diego Santilli en el primer lugar, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja. Sin embargo, la polémica está lejos de cerrarse: las Boletas Únicas de Papel (BUP) seguirán mostrando la imagen de José Luis Espert, que renunció en medio del escándalo por presuntos vínculos con Fred Machado, el empresario condenado por narcotráfico y próximo a ser extraditado a Estados Unidos.

Reimpresión de boletas

El magistrado confirmó la nueva grilla "en cumplimiento de lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral (CNE)", aunque dejó a salvo su opinión y reafirmó que su criterio original -que ubicaba a Reichardt como reemplazo directo de Espert en defensa de la paridad de género- respondía a una interpretación sustentada en los compromisos constitucionales e internacionales de la Argentina en materia de igualdad. En este caso, Ramos Padilla sostuvo que su resolución inicial "no constituyó una singular interpretación subjetiva", como había afirmado la Cámara, sino la coincidencia de "todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias".

Según el juez, el reemplazo debía respetar la ley de paridad de género, que impide retroceder en materia de representación femenina. "Si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas que impone la Constitución es invocado para producir el resultado contrario -la postergación de las mujeres en los espacios de representación política- esa situación debe ser objeto de exhaustiva revisión", advirtió. La Cámara Nacional Electoral, sin embargo, no compartió esa interpretación y calificó el fallo de Ramos Padilla como "una singular interpretación subjetiva".

Con el voto de Santiago Corcuera y Daniel Bejas, el tribunal ordenó aplicar el artículo 7° del Decreto 171/2019, que en este caso llevó a que Santilli quedara al tope de la lista. El juez acató la orden, pero no sin dejar constancia de que su visión coincidía con el criterio del Ministerio Público Fiscal, que había alertado que una aplicación literal de la norma "atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres". Mientras tanto, la confusión llega al electorado. Pese a la salida de Espert y a la incorporación de Santilli, la boleta seguirá mostrando el rostro del diputado libertario.

José Luis Espert y Javier Milei

Esto se debe a que la CNE rechazó el pedido del Gobierno para reimprimir las boletas por falta de tiempo y costos. "Es una muy mala señal, entiendo lo de los tiempos y el gasto, pero había margen para hacerlo", se quejó el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, que calificó la situación como "un papelón institucional" y un "mensaje equivocado" para los votantes bonaerenses. Ritondo también habló de las tensiones internas en la alianza con el PRO y evitó confirmar si ambos espacios conformarán un solo bloque en el Congreso: "Vamos a seguir garantizando la gobernabilidad, porque hay una oportunidad histórica con el Gobierno de Javier Milei".