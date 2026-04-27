Semana clave para Milei: Adorni vuelve al Congreso bajo sospecha y el Gobierno busca blindarse

El presidente Javier Milei enfrenta una semana decisiva marcada por tensiones políticas, desafíos legislativos y un frente judicial que amenaza con erosionar su narrativa de transparencia. En el centro de la escena estará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este miércoles se presentará ante la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El Gobierno redobla su respaldo a Manuel Adorni y anticipa una contraofensiva política en el Congreso.

Lejos de tratarse de un trámite institucional más, la exposición aparece como un intento del oficialismo por recuperar la iniciativa tras semanas de absoluto silencio del funcionario. El propio Milei anticipó que lo acompañará desde el palco presidencial, en un gesto político que busca mostrar respaldo en un momento de debilidad. Adorni llegará al Congreso con una doble carga: responder más de 2200 preguntas de los distintos bloques y, al mismo tiempo, dar explicaciones sobre las causas que lo involucran.

Entre ellas, la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita por su patrimonio, además de otras vinculadas a la criptomoneda $Libra y al presunto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Para afrontar ese escenario, el funcionario armó dos equipos: uno enfocado en la gestión y otro en el plano legal, una señal de que la defensa judicial ocupará un lugar central en una instancia que debería estar dedicada al balance de gobierno.

Desde la Casa Rosada intentan bajar el tono del conflicto. "La justicia investigará. Manuel contestará los requerimientos. La situación se aclarará y el mundo sigue girando", resumió un integrante de la mesa política. En paralelo, el oficialismo trabaja en un operativo de blindaje. La estrategia legislativa incluirá desviar el foco hacia la oposición, cuestionando declaraciones juradas de otros dirigentes, mientras se busca evitar confrontaciones directas durante la sesión.

Mesa política de Javier Milei

De hecho, cerca del despacho presidencial manifestaron en referencia a la posibilidad de que el jefe de Gabinete retome su perfil mediático tras la exposición: "Esto se combate con Manuel siendo Manuel". Pero ese plan choca con una contradicción evidente: el Gobierno mantiene restringido el acceso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, lo que limita cualquier intento de normalizar la comunicación. La exposición de Adorni se inscribe en una semana cargada para el Gobierno.

Milei participará de actividades públicas y encabezará eventos económicos, mientras que el jueves 30 vencerá el plazo para que los ministerios presenten sus planes de ajuste, con una meta de reducción del 2% en gastos corrientes y 20% en gastos de capital. En paralelo, la mesa política oficialista se reunirá para ordenar una estrategia legislativa que incluye la reforma electoral -con la eliminación o suspensión de las PASO como eje- y proyectos sensibles como universidades y discapacidad.

El Gobierno también enfrenta fallos adversos en tribunales por la negativa a aplicar leyes aprobadas por el Congreso que implican mayor gasto público. En ambos casos, la Justicia ordenó su implementación, lo que obligó al Ejecutivo a apelar ante la Corte Suprema y a enviar nuevos proyectos para intentar modificar su impacto fiscal. La dificultad para reunir mayorías en el Congreso agrava el panorama.

Milei, Santilli y Adorni

Incluso aliados como el PRO, con figuras como Cristian Ritondo, ya anticiparon reparos a iniciativas clave y advirtieron que la exposición de Adorni podría convertirse en un "show innecesario". Lo cierto es que con el Presidente en el palco, un Congreso expectante y la Justicia avanzando, el oficialismo apuesta a cerrar filas y ganar tiempo ante la acumulación de frentes judiciales, políticos y económicos abiertos.