Sólo con lo que Adorni gastó en tarjetas de crédito, se podría avanzar con la investigación del caso $Libra

Las contradicciones son el pan de cada día en la Argentina gobernada por las fuerza del cielo y la causa $Libra no es la excepción: se convirtió en un verdadero espectáculo de evasivas y excusas y, mientras millones de dólares digitales desaparecen en un entramado de billeteras virtuales, las autoridades parecen incapaces —o poco interesadas— de descifrar el misterio.

¿La razón oficial? Según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), no tienen los recursos ni las herramientas tecnológicas necesarias para investigar. Pero, ¿es esto realmente cierto? La respuesta está muy lejos de confirmarse pero lo cierto es que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a este organismo que profundizara las investigaciones sobre las transferencias realizadas en febrero, que suman la escalofriante cifra de US$ 4.780.100.

Eduardo Taiano

La respuesta del organismo fue tan desalentadora como surrealista: la unidad especializada en ciberdelincuencia no puede investigar ciberdelitos no cuenta con las herramientas para avanzar en la investigación porque, una vez más, "no hay plata".

Según fuentes cercanas al caso, el software necesario para rastrear operaciones con criptoactivos cuesta entre 50.000 y 400.000 dólares , dependiendo de las prestaciones y la cantidad de usuarios simultáneos. ¡Pero aquí viene el giro irónico: existen herramientas gratuitas y abiertas al público que podrían suplir esta necesidad.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA.

Investigadores privados, fiscales y expertos en criptoactivos señalaron que el uso de estos programas costosos no es indispensable: con un poco de paciencia y dedicación, el análisis "manual" a través de herramientas gratuitas podría arrojar resultados significativos.

Mientras tanto, el tiempo pasa; cabe recordar que esta respuesta a la solicitud de Taiano llegó ocho meses después , y fue un escueto escrito de una sola carilla admitiendo que no se puede hacer nada por ahora. ¿Incompetencia, negligencia o falta de voluntad política?

Caso Adorni: el despilfarro es más importante que la justicia

Y aquí es donde el escándalo alcanza niveles estratosféricos. Resulta que mientras el gobierno asegura que no tiene presupuesto para adquirir un programa de 50.000 dólares, el funcionario Manuel Adorni está siendo investigado por gastos en tarjetas de crédito que suman más de 176 millones de pesos entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

Manuel Adorni

Solo en el año 2025, Adorni y su esposa Betina Angeletti gastaron 85,1 millones de pesos, un promedio mensual de 7,1 millones, mientras el funcionario percibía un sueldo bruto de apenas 3,5 millones. La pregunta que si es: ¿y si el gobierno de Javier Milei usara esos gastos para financiar la investigación del caso $Libra? Con los 176 millones en consumos del matrimonio Adorni, se podrían pagar hasta 2,4 veces el software necesario para rastrear las billeteras virtuales involucradas en el escándalo financiero cripto más grave de los últimos años en Latinoamérica.

La ironía es tan evidente que resulta imposible ignorarla: mientras el gobierno se lamenta por no poder adquirir un programa de 50.000 dólares debido al "ajuste presupuestario", altos funcionarios gastan millones en tarjetas de crédito para viajecitos al exterior, lujos y vulgaridad de una clase política de la que ya nadie parece poder confiar.

Javier Milei y Mauricio Novelli

Mientras tanto, la causa $Libra ya reveló conexiones inquietantes entre personajes como Orlando Mellino, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes recibieron más de 730.000 dólares digitales en transferencias sospechosas. Y eso sin mencionar las 74 billeteras virtuales "privilegiadas" que realizaron compras millonarias segundos antes del polémico tweet del presidente Javier Milei, que disparó el valor del activo y terminó en su colapso estrepitoso.