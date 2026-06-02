YPF completó una operación clave en Puerto Quequén para avanzar con el megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur

YPF completó con éxito en Puerto Quequén una compleja operación logística vinculada al desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una de las obras energéticas más importantes del país. La compañía embarcó cadenas y anclas que serán utilizadas en la futura operación offshore de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro.

YPF completó en Puerto Quequén

Los trabajos permitieron trasladar componentes esenciales para el sistema de fondeo que será instalado en el lecho marino por un buque especializado de la empresa noruega DOF Group ASA. Con este paso, el proyecto ingresa en una nueva etapa de ejecución, acercándose a la puesta en marcha de la infraestructura necesaria para incrementar las exportaciones de petróleo argentino. "El desarrollo de Vaca Muerta requiere infraestructura a la altura de los grandes proyectos globales. Cada etapa que completamos refuerza nuestra visión de construir una plataforma exportadora de clase mundial", afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El sistema de fondeo tendrá un papel central en la operación offshore, ya que permitirá fijar la posición de las dos monoboyas que integrarán el esquema de carga de petróleo en altamar. Una vez instaladas, estas estructuras serán fundamentales para la transferencia de crudo hacia grandes buques exportadores.

Por su parte, Gustavo Chaab, CEO de VMOS, destacó la importancia del avance alcanzado. "Este hito representa un avance concreto en la infraestructura offshore, orientada a consolidar la exportación de petróleo y posicionar a la Argentina en el mercado global", sostuvo.

La magnitud del operativo refleja la escala del proyecto. En esta primera campaña se movilizaron seis anclas tipo High Holding Power (HHP), de aproximadamente 42 toneladas cada una, y seis cadenas de fondeo de 400 metros de longitud, con un peso cercano a las 72 toneladas por unidad.

YPF completó en Puerto Quequén

Además, está prevista una segunda campaña logística con equipamiento de idénticas características y dimensiones. Una vez completadas ambas etapas, la infraestructura permitirá asegurar las instalaciones offshore y garantizar condiciones operativas seguras para la exportación de petróleo mediante buques de gran porte tipo VLCC. La obra de VMOS es considerada estratégica para el futuro energético del país, ya que busca conectar la creciente producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales a través de una infraestructura diseñada bajo estándares globales.