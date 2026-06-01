Fede Bal, habló, abrió una vieja herida y Barbie Vélez explotó: "La pasé como el ort..."

A una década de una de las separaciones más explosivas de la farándula argentina, el conflicto entre Fede Bal y Barbie Vélez volvió a ocupar el centro de la escena. Lo que parecía una entrevista más del actor en un ciclo de streaming terminó provocando una fuerte respuesta de su expareja, que rompió en llanto y lanzó un durísimo descargo en vivo. Todo comenzó cuando Fede Bal fue invitado al programa Blender at Night, donde repasó distintos momentos de su carrera y también recordó el conflicto judicial y mediático que protagonizó junto a Barbie Vélez tras su escandalosa separación.

Consultado sobre aquellas acusaciones, el actor se mostró firme en su postura y aseguró que siempre eligió resolver el conflicto en los tribunales y no en los medios. "Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado", afirmó. Lejos de mostrarse arrepentido o afectado por lo sucedido, Bal insistió en que el paso del tiempo terminó respaldando su posición. "Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón", sostuvo.

Incluso defendió la manera en que atravesó aquel escándalo público. "Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá", lanzó. Y fue todavía más lejos: "No hay que irse, no hay que escaparse a Uruguay, no hay que tomarse un año sabático; hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa y yendo a la Justicia a la mañana". Las declaraciones rápidamente llegaron a oídos de Barbie Vélez. Y la reacción no tardó en aparecer.

Durante una emisión de StoryTime, el programa que integra en Bondi junto a su madre, Nazarena Vélez, la actriz decidió romper el silencio que mantuvo durante años y habló con una sinceridad que sorprendió incluso a sus compañeros. Visiblemente afectada, comenzó reconociendo el impacto que tuvieron las palabras de Bal en su vida cotidiana. "Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el ort... realmente", expresó. Sin mencionarlo directamente, dejó claro que sus palabras estaban dirigidas a su expareja. "Por una persona que cuando decide saca un tema que para mí es dolorosísimo", dijo.

Fede Bal

La emoción fue creciendo a medida que avanzaba el relato. "A mí me genera impotencia porque lo habla desde una impunidad y una soberbia cuando a mí me generó el trauma más grande de mi vida", aseguró. Barbie explicó que durante diez años eligió mantenerse en silencio para evitar que la polémica volviera a ocupar espacio en su vida. Sin embargo, esta vez sintió la necesidad de responder. "Hace 10 años que decido callarme la boca, mirar para abajo, no hablar ni escuchar cuando saca el tema", relató.

Pero reconoció que, al trabajar en los medios, resulta imposible mantenerse completamente al margen: "Yo trabajo de esto, entonces no puedo hacer oídos sordos por más que quiera". La actriz también reveló que el episodio volvió a afectar profundamente su presente, pese a la familia que construyó en estos años. "Tengo una familia hermosa y la pasé para el orto. Cada vez que se reflota el tema me vuelve a generar una angustia y una tristeza", afirmó.

El momento más fuerte llegó cuando decidió enviarle un mensaje directo y sin rodeos a Bal. "Quiero hablarlo después de 10 años para pedirte que no hables nunca más de mí. Si querés hablar, que sea para pedir perdón". Y agregó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "No hables nunca más de mí porque no soy más la nena de 20 años que no sabía hablar y que tenía vergüenza y miedo. Pasaron 10 años en mi vida, mucha terapia de por medio, así que no me rompas las pelotas".

Barbie Vélez y Fede Bal

Según explicó, está cansada de guardar silencio mientras el tema reaparece una y otra vez en los medios. "Estoy harta de callarme la boca como si tuviese algo que ocultar", dijo. A lo largo de su descargo también destacó el apoyo de su entorno más cercano, especialmente el de su marido y su hijo. "Es difícil no tener gente que te ama y te contiene. Le mando un beso enorme a mi marido y a mi hijo, que son lo más grande de mi vida", expresó. Sin embargo, el dolor siguió presente hasta el final de su intervención. "Es el trauma más grande de mi vida, es un tema que me angustia. No sé por qué no hablo, porque la vergüenza debería estar del otro lado", cerró.