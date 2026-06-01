Paro en la Línea C: denuncian que siguen circulando trenes con asbesto pese a una promesa oficial

La mañana de este lunes sorprendió por completo a cientos de miles de usuarios que se encontraron con la Línea C del subte porteño en el medio de un paro sorpresivo, aunque la medida de fuerza era previsible de acuerdo a lo que habían negociado los Metrodelegados con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y la empresa SBase, en relación al retiro de diez trenes Nagoya 5000 por tener asbesto y producir cáncer. Habían prometido que para este 1 de junio ya no estarían en circulación, y no cumplieron.

De nada importaron las promesas fallidas y el acuerdo incumplido de cara al paro de hoy, ya que la empresa concesionaria del Estado porteño adelantó que se le descontaría la jornada a quienes se habían plegado a la protesta, y difundió esa información de manera pública. En los hechos el castigo por la protesta todavía está en discusión, al menos así lo aseguró ante BigBang el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia.

Néstor Segovia

El acuerdo que habían arreglado de manera previa entre el gremio, la empresa y el Estado era que el 1 de junio de 2026 esos 10 coches ya estarían como chatarra y dejarían de circular y contaminar a trabajadores y usuarios. El conflicto es de larga data y ya cuenta muchos casos de trabajadores que perdieron la vida por algún cáncer que se desprendió de una asbestosis, una enfermedad propia del contacto del material tóxicos con las mucosas pulmonares. Aunque a la hora de las y los pasajeros es imposible saber con precisión cuántos se pudieron ver comprometidos.

A partir de todas estas novedades los trabajadores de la Línea C se encuentran en asamblea permanente y atentos a cómo continuar la pelea, tras una nueva promesa gubernamental y empresarial acerca de una eventual solución a partir de noviembre, cuando retirarían dos de los diez coches afectados. Las garantías de que esto sea así, hasta el momento, son las mismas que había para que este lunes ya no circularan estos trenes cargados de cáncer.

Hace cuestión de dos meses a un compañero le brotó asbestosis en los pulmones y está en crisis y la familia también: tiene dos hijos chiquitos

A partir del paro que hicieron la patronal decidió descontarle los días. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto?

- Todavía estamos en una mesa de negociación, seguramente esta semana vamos a discutir porque todavía no llegamos a un acuerdo total. Si bien el Gobierno de la Ciudad dio fecha de cuándo van a venir los trenes nuevos, quieren que mientras tanto manejemos los que tienen asbesto hasta diciembre. Nosotros queremos, desde luego, que de aquí a diciembre tengamos un descanso o busquemos una forma de quedar menos expuestos. Terminar el laburo con ese coche e irnos, pero no estar expuestos más tiempo. No llegamos todavía a ningún acuerdo. Hay una reunión pendiente para esta semana y tenemos que discutir ahí los días perdidos de los trabajadores.

El acuerdo era que ya para junio no iban a rodar los trenes con asbesto, Nagoya 5000.

- Hace dos años se firmó un acta en la cual nosotros colaboramos y firmamos en conjunto y de común acuerdo de que para hoy estos trenes no tendrían que funcionar. Al contrario, ya se tendrían que haber dado de baja y deberíamos estar inaugurando coches nuevo. Bueno, por circunstancias de la vida, no se compraron coches nuevos y la empresa quiere -o quiso- imponer, que sin que haya un acta o un acuerdo, los Nagoya sigan trabajando. Por eso fue este conflicto de hoy.

Néstor Segovia pidió garantías al GCBA sobre el fin de los trenes con asbesto.

Lamentablemente, siempre tenemos que hacer un conflicto para que la empresa y el gobierno escuchen. Esperemos que se solucione porque la verdad es que la gente ya no quiere manejar. Hace cuestión de dos meses a un compañero le brotó asbestosis en los pulmones y está en crisis y la familia también: tiene dos hijos chiquitos. Imagínense cómo está la gente, totalmente desesperada porque ya no quieren subir a esos coches. Con la noticia de que los vamos a tener que manejar cinco meses más. Es bastante caótico y la verdad que psicológicamente la gente está muy mal. Pero esperemos que tengamos un buen acuerdo durante esta semana y también decirle a la empresa que no nos descuenten los días.

¿La empresa responsabiliza al Gobierno de la Ciudad de la de que no estén los coches?

- El Gobierno de la Ciudad es el responsable junto con Sbase. Pero hoy dieron una respuesta de que se comprarían 10 trenes para la Línea C. Los primeros dos los tendrían para noviembre, y lo que queremos es que lo plasmen en actas. Por eso esperamos la reunión de mañana o pasado, para estar seguros.

Ni siquiera quiero hablar sobre cómo vinieron esos coches acá, porque los compraron ya cuando ya eran chatarra

Ya se habían comprometido que para junio esos trenes con asbesto no iban a estar circulando. ¿Cuál es la garantía que tienen como sindicato de que se respete el nuevo plazo que que ponen?

- Hoy no tenemos garantía de nada. Por eso hoy rechacé el acta, porque no hay garantía. Hay un cuarto intermedio en el cual vamos a seguir discutiendo.

¿Tienen previstas más medidas? ¿Huelgas, apertura de molinetes?

- En la Línea C estamos en asamblea permanente, después seguramente vamos a hacer un una gremial de todos los tráficos, si es que se complica, para poder entre todos decidir qué vamos a hacer con esos coches de la Línea C. Pedimos que el gobierno escuche, porque la verdad es que estamos hablando sobre la vida de los trabajadores, sobre la vida de los pasajeros. No es que estamos hablando de cualquier cosa y estamos inventando un capricho. Estos trenes no tienen que funcionar más. Los tienen que mandar a chatarra ya.

Néstor Segovia junto al ya fallecido Beto Pianelli de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetros.

Ni siquiera quiero hablar sobre cómo vinieron esos coches acá, porque los compraron ya cuando ya eran chatarra. Hoy por hoy lo que estamos exigiendo es que saquen estos trenes y, de una vez por todas, los den de baja. Así que esperamos la cordura del gobierno y de la empresa para que esto se cumpla.