Renunció el presidente del ente que debía controlar gas y electricidad: internas, disputas y otra crisis en un organismo clave

El experimento libertario para reorganizar el sistema de control energético sumó una nueva señal de inestabilidad. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), apenas semanas después de haber sido designado para conducir el organismo que nació como una de las principales apuestas del Gobierno para fusionar y simplificar las estructuras regulatorias del Estado. La salida se produjo a menos de un mes de haber asumido formalmente el cargo y volvió a dejar expuestas las dificultades que atraviesa el proceso de reorganización impulsado por la administración de Javier Milei.

Néstor Marcelo Lamboglia dejó la conducción del ENRGE

Aunque desde fuentes oficiales aseguraron que la decisión respondió a "motivos personales" y destacaron que su gestión "es valorada positivamente dentro de la estructura del organismo", distintas versiones coinciden en que detrás de la renuncia existió una fuerte disputa interna. Según trascendió, el conflicto tuvo como principal protagonista a Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Enargas. Las diferencias entre ambos funcionarios no serían nuevas y se habrían profundizado desde la puesta en marcha del organismo unificado.

Fuentes vinculadas al ente señalaron que las divergencias de criterio respecto del funcionamiento y la conducción del ENRGE terminaron haciendo inviable la convivencia dentro del directorio, precipitando la salida de Lamboglia. La situación resulta particularmente llamativa porque el funcionario había sido designado para un mandato de cinco años, el más extenso dentro del directorio. Sin embargo, su permanencia no llegó siquiera al primer mes de gestión. La crisis vuelve a poner bajo la lupa la creación del ENRGE, un organismo que fue presentado por el Gobierno como una herramienta para modernizar y eficientizar el control de los servicios públicos de gas y electricidad.

Creado en julio de 2025 a partir de la Ley Bases, el ente surgió de la fusión del Enargas y el ENRE bajo la promesa de reducir estructuras administrativas y mejorar la coordinación regulatoria. No obstante, desde su nacimiento enfrentó dificultades para completar su conformación institucional. Fuentes del sector energético habían advertido que los elevados requisitos técnicos exigidos para ocupar los cargos directivos, sumados al congelamiento salarial del sector público, complicaban la cobertura de vacantes y retrasaban la puesta en marcha definitiva del organismo. Ahora, a esos problemas se suma la salida de quien debía conducir el proceso.

Néstor Marcelo Lamboglia dejó la conducción del ENRGE

Desde el Gobierno intentaron transmitir tranquilidad. "La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo", señalaron fuentes oficiales. Si

n embargo, la necesidad de reemplazar a la máxima autoridad del ente apenas iniciado su funcionamiento alimenta los cuestionamientos sobre la solidez de una estructura que todavía busca consolidarse. Serra ocupará la presidencia de manera transitoria hasta que se convoque un nuevo concurso para cubrir el cargo. El propio Gobierno confirmó que iniciará un nuevo proceso de selección para designar a la próxima autoridad del organismo.