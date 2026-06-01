Marti Benza cuestionó a Milei por negar el femicidio de Agostina Vega y llamó a movilizarse el 3 de junio

El femicidio de la adolescente de 14 años Agostina Vega en Córdoba sacudió a la sociedad por completo al punto de que la influencer Marti Benza de Olga dejó un duro reclamo contra el presidente Javier Milei por discutir la carátula y definición del tipo de crimen, y llamó a movilizarse este 3 de junio, en una nueva marcha del colectivo Ni una menos contra la violencia de género.

"El Presidente no puede salir a decir que el femicidio no es un femicidio, que por decir la palabra femicidio la vida de la mujer tiene más valor. ¡No es así!", protestó la conductora de TDT en el canal de streaming de Migue Granados. Milei venía de compartir una publicación de Daniel "El Gordo Dan" Parisini en X (ex Twitter), la cual afirmaba que con su presidencia había menos femicidios.

Según definió Benza ser mujer "es como ser una presa". "Salís a la calle y hay gente al acecho todo a tu alrededor y no importa nada: el estatus social, cómo se ven, la edad, simplemente es salir a la calle y que sea un peligro del día a día estar solas. Y que la Justicia no haga nada. Y que el Estado no haga nada", señaló.

"Hay que educar a los pibes y a las pibas, pero sobre todo a los pibes porque a las pibas se las educa: nosotras nacemos y crecemos constantemente con el discurso de 'cuidate', 'no estés sola', 'prestá atención', 'no vayas al baño con tu tío'... con tu papá ni siquiera. Y a los hombres ni siquiera se los educa de esa manera. No pasa. Solo pasa con las chicas", sostuvo Benza segundos antes de cuestionar a Milei. "No es que tu hija se cuide, porque nos cuidamos y no importa, no es suficiente. Salimos a la calle y por más que estemos atentas, sigue sin importar. Entonces es educar desde los colegios, desde arriba", agregó.

Al mismo tiempo, la youtuber consideró que "el 3 de junio, y siempre y todos los días, hay que seguir luchando" e hizo especial hincapié en los hombres. "No puede ser un tema que se hable entre las chicas", lamentó, mientras que recordó la cultura de cuidarse entre ellas que tienen las mujeres: "Siempre la necesidad de protegernos entre nosotras porque salimos y puede ser que no vuelvas".

Esta misma noche la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó en diálogo con A24 la definición de homicidio en relación al crimen de Vega, al igual que lo había hecho en la conferencia de prensa que brindó tras la resolución de la investigación por femicidio que tiene como único acusado en la investigación a Claudio Barrelier, detenido en un pabellón psiquiátrico por haber manifestado su intención de quitarse la vida tras ser descubierto.