La interna avanza: Bullrich cuestionó a Milei por el retiro del pliego de Michelli como jueza federal

La senadora nacional y jefa de la banca de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Baja, Patricia Bullrich, subió la tensión de la interna libertaria luego de que escribiera un largo posteo para expresarse en contra de la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de retirar el pliego de la doctora María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, a sólo dos semanas de haber defendido su postulación en la comisión de Acuerdos del Congreso nacional.

"Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", reveló Bullrich en una publicación realizada en X (ex Twitter). "Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio", enarboló.

Patricia Bullrich volvió a desmarcarse del gobierno de La Libertad Avanza, aunque aseguró que todavía está dentro del proyecto de Javier Milei.

La decisión se hizo pública a menos de una semana de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, diera la orden de dar marcha atrás con la postulación de Michelli, a quien según trascendió se le complicó la carrera luego de que se conociera de manera pública su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, de quien la magistrada es cuñada. Fue el investigador de La Nación quien confirmó lo sucedido a través de un sutil tuit: "Para quienes me preguntan: sí, esto es verdad", precisó, sin dar muchas explicaciones en relación a la decisión que apartó a su cuñada de cubrir una de los puestos que ocupan jueces subrogantes.

La negativa de Bullrich a respetar una decisión en relación al nombramiento no la corrió, por el momento, del campo oficialista, pero la acción se sumó a otros desplantes de público conocimiento recientes, como la apurada que le hizo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que presente antes de tiempo su declaración jurada de bienes y que se conocieran las críticas "privadas" que hizo en relación al rumbo económico de la gestión libertaria.

Patricia Bullrich ya había cuestionado a Manuel Adorni por no haber presentado su declaración jurada.

"Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden. Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece", señaló Bullrich.

"El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio. Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso. Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida", cerró la senadora.