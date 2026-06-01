La autopsia de Agostina Vega: murió estrangulada y todavía no pudieron confirmar el abuso sexual

Los resultados de la autopsia de la adolescente de 14 años Agostina Vega, asesinada hace una semana en la ciudad de Córdoba, determinaron que su desmembramiento fue posterior a una muerte por asfixia mecánica y no pudieron confirmar de forma conclusiva la existencia de un abuso sexual por parte del principal y único sospechoso de su crimen, Claudio Barrelier. A su vez, la hora estimada de muerte indicó que su femicidio se concretó al menos cuatro horas antes de la denuncia.

De acuerdo a lo que fuentes cercanas a la pericia declararon a Infobae, los signos son de "posibles signos de abuso sexual", los cuales no pudieron ser esclarecidos debido al avanzado estado de descomposición con el cual encontraron al cadáver, hallado el último fin de semana a casi siete días de su defunción. En ese sentido, desde el lado de la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón esperarán los resultados de los estudios anatomopatológicos para poder confirmar de manera fehaciente la violación.

Agostina Vega fue encontrada sin vida en un descampado cordobés

La definición de asfixia mecánica se sostiene en un probable estrangulamiento por parte del único acusado sobre la víctima, método que explica que los vecinos de su propiedad en la capital de la provincia de Córdoba no hayan escuchado ninguna situación agresiva ni gritos ni pedidos de ayuda por parte de Vega.

Otra de las definiciones de la pericia fueron en relación a la hora en la que falleció la adolescente, la cual quedó definida en un lapso de seis horas que van desde el viernes 22 de mayo a las 23 al sábado siguiente a las 5, unas cuatros horas antes a que la familia de Vega hiciera la denuncia por su desaparición. Es decir que, al momento en el cual salieron a buscarla las autoridades, la adolescente ya había sido asesinada.

Claudio Barrelier es el único sospechoso del femicidio de Agostina Vega.

Existe otra hipótesis alrededor de por qué Agostina no hizo ruido cuando fue estrangulada y asesinada, y tiene que ver con la posibilidad de que hubiera sido drogada con alguna sustancia por parte de Barrelier. Para definir si esto fue así también habrá que esperar a los resultados de los nuevos estudios toxicológicos, los cuales están al caer.

Tras varios días de investigación, el sábado encontraron el cuerpo de Vega en un descampado al cual Barrelier llevó el cuerpo desmembrado. El acusado fue procesado por femicidio luego de la aparición del cuerpo y en las últimas horas fue trasladado a un pabellón psiquiátrico en el penal de Bouwer, luego de que transmitiera de manera abierta su deseo de quitarse la vida. Esa que, de acuerdo a la investigación, le arrebató a la adolescente de 14 años.