Tensión en La Libertad Avanza: Guillermo Francos ridiculiza a Lourdes Arrieta y apunta contra Marcela Pagano

A pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, las fracturas internas dentro de La Libertad Avanza se profundizan, dejando al descubierto tensiones que amenazan la cohesión del espacio liderado por Javier Milei. En este contexto, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, lanzó duras críticas contra la diputada Lourdes Arrieta y la periodista Marcela Pagano, en medio de acusaciones cruzadas por la filtración de audios que golpearon al oficialismo.

Francos negó categóricamente haber participado en la divulgación de los polémicos audios y responsabilizó al bloque Coherencia por lo que calificó como una "operación política" destinada a desestabilizar al gobierno de Milei.

Guillermo Francos es uno de los dirigentes que más se inmola por la gestión nacional.

En declaraciones a La Red, el funcionario ridiculizó a Arrieta, quien lo había señalado como responsable: " Es una ignota dirigente conocida como la de los patitos en la cabeza , que fue electa por los votos del presidente y fue electa en Mendoza, donde no la conocía nadie". La referencia alude a un episodio viral en el que la diputada se presentó con un patito kawaii en la cabeza durante varios debates legislativos.

Por su parte, Arrieta había declarado previamente que el objetivo de Francos sería desplazar a Karina Milei, hermana del presidente, para concentrar poder en torno a la imagen presidencial: "Acá se busca dominar la imagen presidencial y los votos de Javier Milei. Sacar a Karina del medio y quedarse con la influencia a la investidura presidencial", afirmó la diputada.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Mendoza Lourdes Arrieta.

Francos desestimó estas acusaciones y apuntó directamente contra Marcela Pagano, señalando que detrás de las denuncias existe una "historieta de grabaciones truchas" y cuestionamientos sin fundamento. " Todo lo que dice esta señora es absolutamente ridículo ", sentenció el jefe de Gabinete, dejando entrever que las disputas internas han escalado a niveles preocupantes.

En cuanto a las acciones del gobierno frente a la crisis, Francos informó que ya se presentó una denuncia judicial y que se esperan resultados de la investigación: "El gobierno ya hizo una denuncia, que estará avanzando y ahí se empezarán a hacer las investigaciones que corresponden", explicó.

Guillermo Francos

El funcionario también criticó duramente al bloque Coherencia, afirmando que algunos de sus diputados han sido "funcionales" a perjudicar el impacto electoral del espacio libertario. Entre los episodios mencionados, destacó la remoción de Pagano de la presidencia de una comisión y las maniobras del diputado Carlos D'Alessandro para incluir a su hijo en una lista electoral.

Finalmente, Guillermo Francos calificó las acusaciones contra el gobierno como intentos golpistas. "Son golpistas, institucionalmente pretenden voltear al gobierno del presidente Milei, pero sin elementos", concluyó.