Tensión en Washington: Gerardo Martínez enfrentará al FMI por la reforma laboral de Milei

Un encuentro de alto voltaje en Washington sucederá cuando Gerardo Martínez, representante de la CGT y líder de la Uocra, se sentará frente a Kristalina Georgieva y otros altos mandos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque oficialmente el motivo del cónclave es debatir sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo, el sindicalista ya dejó en claro que su verdadero objetivo será denunciar la quita de derechos laborales que implica la reforma laboral recientemente aprobada por el gobierno de Javier Milei.

"Vamos a poner en evidencia lo que hace el Gobierno y la falta de diálogo tripartito sustentable", afirmó Martínez en a El Destape en tono que deja poco espacio para la diplomacia. La CGT, que desde el inicio se manifestó en contra de esta ley, busca ahora internacionalizar su rechazo y sumar presión sobre el organismo multilateral, al cual responsabilizan no solo de avalar, sino de impulsar una medida que consideran regresiva para los derechos de los trabajadores argentinos.

Gerardo Martínez

La reforma laboral, que aún está pendiente de promulgación, promete flexibilizar las condiciones laborales con el argumento de combatir la informalidad y fomentar el empleo, una postura que fue respaldada públicamente por Julie Kozack, vocera del FMI. Sin embargo, para Martínez y otros líderes sindicales, esta narrativa oculta las verdaderas consecuencias: "El quiebre del tejido social", como lo describió Jorge Sola, otro de los triunviros de la CGT.

Según Martínez, la CGT ya tiene preparada una presentación judicial para impugnar la reforma laboral apenas sea promulgada pero, en el mientras tanto, la central obrera intensifica sus acciones en el plano local, incluyendo una marcha al edificio central de Tribunales en Buenos Aires para sustentar su estrategia jurídica. "Rechazo unánime" fue la frase que utilizó el dirigente para describir la postura no solo de la CGT, sino también de las CTA y otros sectores sindicales que mostraron unidad.

Julie Kozack

El encuentro en la capital yankee también servirá como escenario para discutir los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en el ámbito laboral: "Tenemos que discutir un nuevo contrato social para ordenar las políticas monetarias con la economía real", señaló Martínez, quien además abogó por un salario universal como base para proteger a los sectores más vulnerables.

El cónclave en Washington promete ser un escenario tenso. Por un lado, está el FMI, que respalda explícitamente la reforma laboral como una herramienta para reducir la informalidad y fomentar el empleo. Por otro lado, está la CGT, que insiste en que esta medida solo profundizará las desigualdades y precarizará aún más las condiciones laborales.