Chau celulares en el colegio: la drástica decisión que ya rige en toda la Provincia de Buenos Aires

Si bien cada vez más profesionales de la salud advierten sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas en la infancia, lo cierto es que, a medida que crecen y comienzan a formar vínculos sociales, muchos chicos se ven empujados a integrarse al mundo digital, ya sea a través de redes sociales o juegos en línea. En ese contexto, y con el inicio del ciclo lectivo, la Provincia de Buenos Aires tomó una decisión drástica.

Las opciones en el universo digital se multiplican día a día y hasta la inteligencia artificial ganó terreno en los espacios educativos. Aunque el desafío pasa por regular su uso y aprovechar sus beneficios, en algunos casos los estudiantes reemplazan el razonamiento propio por respuestas automáticas generadas por IA.

El celular se volvió algo habitual entre los más chicos

Frente a este escenario, la provincia comenzó a aplicar una normativa que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos con pantalla dentro de las aulas de nivel inicial y primario en más de 11.000 establecimientos, tanto públicos como privados.

La medida, aprobada el año pasado por la Legislatura bonaerense, alcanza a más de dos millones de alumnos y tiene como objetivo central reducir las distracciones durante la jornada escolar y fortalecer los procesos de aprendizaje.

Provincia de Buenos Aires aplicó una normativa que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos con pantalla dentro de las aulas

La regulación, que entró en vigencia con la apertura de clases, impide que los estudiantes utilicen celulares y cualquier otro dispositivo con pantalla durante el horario escolar. La prohibición rige para los niveles inicial y primario en todo el territorio bonaerense , sin distinción entre instituciones estatales y privadas.

Desde el ámbito legislativo señalaron que la finalidad es evitar que las pantallas interfieran en la atención y el desempeño académico. Según datos citados por la Legislatura, el 54% de los alumnos bonaerenses reconoció que el celular los distrae en clase.

La finalidad es evitar que las pantallas interfieran en la atención y el desempeño académico

Con esta decisión, la Provincia de Buenos Aires se suma a otras jurisdicciones del país que ya avanzaron con regulaciones similares. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, desde 2024 rige una restricción para los niveles inicial, primario y secundario, tanto en escuelas públicas como privadas. También Neuquén y Salta cuentan con normativas en la misma línea, aunque con diferencias en su alcance y modalidad de aplicación.

Además, la ley bonaerense contempla campañas de concientización dentro del sistema educativo y en otros ámbitos estatales sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en la infancia. La intención es abordar la problemática de manera integral, combinando la regulación con acciones de sensibilización.