Nancy Pazos estalló la interna televisiva y fulminó a Ángel de Brito y a Barbie Simons: "Se arrastran"

La motosierra libertaria no sólo pasa por el Estado: también hace ruido en los pasillos de la televisión. Recortes, presupuestos ajustados y tensiones ideológicas arman un combo explosivo. Y en ese clima, Ángel de Brito tiró una bomba: aseguró que a Nancy Pazos la "limpiaron" de A la Barbarossa.

Según contó el conductor de LAM, a la periodista "le decían 'bajá un cambio'", y vinculó esa supuesta advertencia con su salida. Fue más allá: dio a entender que la decisión estaba tomada y que el clima interno terminó de inclinar la balanza. "Lo dijo ella misma. Lo comentó hoy en Duro de Domar, donde sigue trabajando, y en su programa que vuelve, Inteligencia Artesanal. No lo contó al aire, sino que lo habló con sus compañeros y me lo contaron", lanzó sin matices y en tono de primicia cerrada.

A la versión se sumó Karina Iavícoli, que aportó más leña al fuego: "No sé si usar la palabra 'violencia', pero algunos de sus compañeros lo vivieron así y por ahí también quienes miraban el programa. Ese habría sido el detonante final para su salida".

BigBang se comunicó directamente con Pazos y su respuesta fue dinamita pura. Lejos de confirmar una salida, desmintió el supuesto portazo y apuntó sin filtro: "Estuve en un evento. Y no conté nada nuevo. Lo mismo que sabe Ángel desde hace fácil un mes. Yo aún no me reuní con el canal", arrancó. Y fue tajante: "No hay nada nuevo. Me tengo que reunir. Y sigo hasta en el chat ".

Nancy Pazos destrozó a Ángel de Brito y habló de "primicia inexistente" tras su supuesta salida de Telefe

Pero el capítulo más picante llegó cuando puso nombre y apellido a quien habría originado la "confusión": Barbie Simons. Sin anestesia, disparó: "Creo que esta chica escuchó por primera vez lo que yo cuento siempre. Y salió a botonear una primicia inexistente. Pobre mina ".

Lejos de frenar, redobló: "Yo hoy llegué al canal y en el despacho del director nuevo, o el que quedó a cargo desde que se fue Bocache, estaba Barbie Simons. Les conté exacto lo que vengo diciendo. Y ella lo debe haber tomado como algo nuevo. No entendió nunca la sutileza". Y remató con munición pesada: "Le di consejos para moverse con el nuevo capo del canal. Qué terrible la combinación de falta de neuronas con necesidad de chupar las medias . En este caso a Ángel. Gente con tan poca dignidad. No tienen autoestima. Se arrastran. Un horror. Pobre chica".

Barbie Simons

Pero lo más incómodo para el equipo de De Brito no fue el cruce personal, sino el procedimiento periodístico. Pazos reveló que desde el entorno del conductor le escribieron... después de que la primicia ya había salido al aire: "Te reenvié el chat con un periodista del grupo de Ángel que me escribió anoche. Pero después de que él lo anunció. No antes".

En esa conversación, Nancy fue clara: "Cuantos más días pasan más afuera presiento estar. Pero no tengo una información oficial. Me reuniré con ellos y veré qué onda. Si es todo una gran confusión o realmente no quieren que vuelva a la pantalla ". Y agregó un dato clave: "Yo la reunión todavía no la tuve. Y la pedí el viernes pasado, cuando me recompuse de la faringitis. El mismo día que fui a lo de Mirtha".

Nancy Pazos desmintió a Ángel De Brito sobre su salida de Telefe

Mientras Ángel de Brito da por confirmada la salida, Nancy Pazos insiste en que no hubo reunión ni definición oficial. Que lo que expresó fue una sensación, no una notificación. Que la primicia fue "inexistente" y que el chequeo llegó tarde.