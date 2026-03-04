Así arranca el "año de grandeza" que decretó Milei: al menos 20 despidos por hora en los últimos dos días

Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Fiel a su espíritu autocrático, Javier Milei decretó en enero que el 2026 será el "año de grandeza" de la Argentina. Pese al acelere inflacionario, la precarización laboral, el cierre de fábricas y la marcada baja en los índices de aprobación del Gobierno, los libertarios siguen de festejo por su raid triunfal en el Congreso. Empoderado por las derrotas opositoras que le entregaron jugosas victorias legislativas -como la aprobación de la Reforma Laboral-, el presidente redobló la apuesta durante la apertura de sesiones y, desde entonces, se registraron al menos 20 despidos por hora.

Mientras que el nivel de confianza en la administración libertaria se derrumbó por tercer mes consecutivo, de acuerdo a un estudio de la Universidad Di Tella, el Ejecutivo no da el brazo a torcer y anticipa 90 nuevas reformas estructurales para coronar el "año de grandeza" con el que sueña Milei. Sin embargo, el plan económico de un Gobierno que apuesta al modelo de exclusión social del 70-30 ya comienza a hacer sentir con fuerza las esquirlas humanas del modelo de timba financiera que enorgullece a Luis "Toto" Caputo: el desempleo.

"El problema es político, económico y social. El oficialismo se niega a ver la realidad que se viene sintiendo desde hace tiempo, pero cada vez con mayor fuerza, en la calle. Que una fábrica cierre no es sólo un número o responsabilidad de un empresario ambicioso: son familias que se quedan en la calle. Son familias que se quedan sin comida. Cuando venís con este ritmo acelerado de cierres, lo que tenés es una olla a presión", reconoce en diálogo con BBN un referente opositor con banca en la Cámara Baja.

En efecto, los números no mienten. Sólo desde que Milei pronunció su discurso de apertura de sesiones ordinarias, se efectivizaron al menos 695 despidos por los cierres del frigorífico Ganadera San Roque (Morón), la distribuidora de bebidas Beer Market, la histórica fábrica de bolsas para el agro Panpack (Tucumán), la fábrica de ropa interior Cocot y Dufour, la planta de reciclaje Ecopek (de la firma multinacional Alpek Polyester).

💣Dato mata relato: a este escenario hay que sumarle la apertura de concurso preventivo de Peabody (250 trabajadores), el judicializado cierre de Garbarino (con una plantilla de 18 trabajadores, cuando supo emplear a más de cinco mil) y los 920 despidos en suspenso de Fate.

Con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en pleno paro nacional, los trabajadores de Fate se movilizaron hoy a la Secretaría de Trabajo para denunciar un "lockout patronal", así como el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Sufrieron una bestial represión por parte de la Policía Federal.

"Es evidente la pérdida de consenso social sobre las políticas del Gobierno nacional. Estamos advirtiendo que el consenso social es algo más que una rosca con el PRO, los radicales y unos peronistas. A pesar de los logros o triunfos institucionales del Gobierno, en simultáneo Milei atraviesa un momento de la opinión pública donde se registra el pico más alto de imagen negativa desde que asumió y crece la cantidad de personas que manifiestan que no llega a fin de mes", analizó Rodolfo Aguiar, secretario feneral de ATE.

¿Comienza a sentirse el impacto de la motosierra a los trabajadores?

Según el último relevamiento realizado por la consultora Atlas Intel -en conjunto con Bloomberg-, la imagen positiva de Milei cayó cuatro puntos (pasó del 45 al 41%), mientras que la negativa trepó cinco puntos (del 52 al 57%). "Ya no se trata de variaciones estacionales, es el núcleo duro libertario el que le está soltando la mano al Gobierno", analizan desde la Cámara Baja.

Desde el desorientado peronismo, la lectura es optimista, aunque magra y ajena al calor de la calle. Y es que, si bien Milei se mantiene entre los dirigentes con mejor imagen de la arena política, su diferencial negativo de 16 puntos supera al del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien mejoró cuatro puntos su imagen positiva (pasó del 36 al 40%), mantuvo la negativa en 53% y cerró su balance con un diferencial de 13 puntos, tres menos que el presidente.

"Es una locura pensar que Axel capitalizó la caída en la imagen de Milei de forma tan lineal. Lo que sí es interesante es que no incrementó la negativa y logró, en un escenario de absoluta desorientación en la oposición, sumar cuatro puntos de positiva. Todos estos cálculos son fríos, pero empiezan a exponer que el miedo al peronismo o el 'riesgo kuka' ya se va equiparando con el miedo a quedarte sin laburo", suman desde la bancada peronista.

El dato no es menor si se tiene en cuenta el lapidario reporte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): entre noviembre de 2023 y noviembre del 2025, la motosierra se llevó puestos 290.000 puestos de trabajo registrados. Casi tres monumentales colmados de desocupados o un despido cada cuatro minutos desde que Milei llegó a La Rosada.

La victoria electoral de medio término no hizo otra cosa que acelerar la destrucción del empleo registrado. Sólo en noviembre del 2025, un mes después de que los libertarios se impusieran en las urnas -con la ayuda del apoyo económico y político de Donald Trump-, se perdieron 13.100 puestos de trabajo en la economía privada formal, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).